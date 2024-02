Agradecida, Michelle Salas comparte que ha encontrado solución para el padecimiento que la afectaba

Sin duda alguna, Michelle Salas ha logrado crear una gran comunidad en sus redes sociales. Y es que además de compartir algunos de los detalles más importantes de su día a día, además de consejos para llevar una vida saludable, también suele pedir algunas recomendaciones a sus seguidores, quienes siempre están dispuestos a compartir sus experiencias con la influencer. Tal y como sucedió recientemente, luego de que Michelle compartiera que desde hace unos meses había estado sufriendo de insomnio, algo que la tenía sumamente preocupada puesto que nunca había pasado por algo así. De hecho, la bisnieta de Silvia Pinal reveló que recurrió a varios métodos y algunos suplementos para combatir esta situación, sin que estos surtieran efecto. Sin embargo, en una nueva actualización sobre el tema, la modelo ha compartido con emoción que, tras recibir el consejo de uno de sus followers, finalmente logró conciliar el sueño y descansar como ella quería, por lo que no dudó en compartir con sus más de 2 millones de seguidores cuál fue el remedio que la ayudó.

El remedio para su mal

Por medio de una historia publicada en su perfil de Instagram, Michelle compartió que tras recibir una ola de consejos, finalmente se animó a probar el suplemento Magnesium Glycinate, un suplemento que sirve para tratar los bajos niveles de magnesio en la sangre, así como para tratar algunos problemas del sueño. “Les cuento que yo ya sabía que el magnesio era bueno para dormir (yo tomaba citrato de magnesio), pero luego investigué y con ayuda de sus recomendaciones, supe que hay muchos tipos de magnesio, los cuales tienen diferentes funciones”, comentó.

Por otro lado, Michelle también explicó un poco de cómo es que este suplemento funciona, aprovechando la ocasión para agradecer a sus seguidores por todos los consejos recibidos. “El glicinato de magnesio es un suplemento nutricional que combina magnesio con el aminoácido glicina y es considerado el mejor para conciliar el sueño gracias a sus propiedades calmantes. Apoya la función nerviosa y muscular, y ayuda a la ansiedad y los trastornos del sueño”, explicó la influencer. "Aprovecho para darles las gracias por todas sus recomendaciones”, finalizó.

¿Qué le pasó a Michelle?

Días antes, Michelle Salas se había sincerado con sus fans respecto a lo que estaba viviendo: “Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar”, compartió. “No logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”, dijo un tanto preocupada, pidiendo así algunos consejos.

En otra historia, la influencer se dijo consternada ante esta situación, pues quería evitar que su insomnio se volviera algo constante. “No me quiero acostumbrar a no dormir. Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que no sé”, compartió en aquella ocasión.