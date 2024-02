Andrea Legarreta y la cariñosa dedicatoria a Erik Rubín por su cumpleaños

El amor mantiene unidos a Andrea Legarreta y a Erik Rubín, más allá de que hace casi un año ambos anunciaran su ruptura amorosa, una decisión tomada de común acuerdo y bajo los mejores términos. Con esa manera de pensar es como han dirigido sus vidas, procurando la convivencia y la armonía para brindar estabilidad a sus hijas, Mía y Nina. Muestra de ello es la reciente celebración del cumpleaños 53 de Erik, quien fue consentido por su familia en una fecha tan especial, la cual motivó a Andrea a dedicarle un profundo mensaje, mismo en el que le reitera el inmenso cariño que le tiene. La conductora del programa Hoy compartió imágenes del festejo, emocionada por escribir nuevas memorias junto al padre de sus hijas, con quien recientemente disfrutó de unas vacaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El mensaje de Andrea a Erik

Mientras la expareja ha sido clara al descartar de momento una reconciliación, mantiene viva su amistad. Andrea, pone así de frente el gran aprecio que tiene por Erik y la familia que han formado, más unidos que nunca a pesar de los giros que todo ha tomado a lo largo de los últimos meses. “Nosotros, unidos en familia, en agradecimiento y en amor celebrando la vida. Elegimos quedarnos con lo bonito, con las bendiciones, con lo que sí somos y lo que sí tenemos…”, escribió Legarreta en las primeras líneas de su texto, orgullosa de la estabilidad que prevalece en su entorno personal, un aspecto que cuida a diario.

Para hacer más emotiva esta muestra de cariño, Andrea ilustró sus palabras con una fotografía del festejo de cumpleaños de Erik, quien se deja ver sonriente al centro acompañado de sus hijas y de Legarreta. “¡Dios nos siga bendiciendo! Juntos somos más fuertes. Nos amo familia hermosa, ¡feliz cumpleaños, Peloncito! Gracias por sus buenos deseos siempre”, finalizó la presentadora y actriz, quien a través de sus redes sociales suele compartir aspectos de su entorno personal y profesional, feliz de mantener la constante comunicación con sus seguidores.

VER GALERÍA

Las palabras de Erik Rubín

Para Erik, se trata de un momento de cambios, la bienvenida a un nuevo año en el que los suyos le han reiterado el inmenso amor que le tienen. Por ese motivo, ha agradecido a todos aquellos que le han enviado sus mejores deseos ante este nuevo ciclo que comienza. Gracias vida. Gracias por tanto. Gracias por sus lindas felicitaciones y deseos, me hacen sentir muy querido. Una hermosa familia, grandes amigos, salud y poder hacer lo que me apasiona. Se que será un gran año. A gozar que estoy en mi mero mole”, dijo el músico, palabras a las que reaccionó Andrea. “¡Eso Peloncito! ¡A seguir celebrando tu vida! ¡Que sea un gran año y siga siendo una gran vida! Mereces eso y más. Bendiciones siempre”, dijo.

¿Reconciliación entre Andrea y Erik?

Dada la cercanía que mantienen Erik Rubín y Andrea Legarreta, la expareja no ha escapado de ser cuestionada sobre si existe o no la posibilidad de una reconciliación, siempre dispuestos a que todo discurra de la manera más pacífica. “No sabemos qué nos depara el tiempo, de verdad, de pronto sucede que decidimos continuar como amigos, como familia, como compañeros de vida, deseándole lo mejor el uno al otro, pero de pronto no, no sabemos. El tiempo dirá, por lo menos se siente bien no estar en guerra con alguien a quien has amado tanto y que te ha dado tantas cosas lindas”, dijo Legarreta anteriormente en una charla concedida con el programa televisivo De Primera Mano.