Thalía habla del raro trastorno con el que fue diagnosticada recientemente

Siempre cercana a sus fans, Thalía suele tomarse el tiempo para sincerarse con su público sobre diversos aspectos de su vida, tanto profesional como a nivel personal. Una vez más, la cantante ha dado prueba de ello al revelar el reciente diagnóstico médico que ha recibido, luego de presentar algunos síntomas que la pusieron en alerta. Con la apertura que la caracteriza abordó el tema y explicó cómo se ha sentido a lo largo de estos días, a raíz de este trastorno denominado disgeusia, el cual pudo identificar a partir de ciertas alteraciones del gusto, según contó la intérprete, quien pidió ayuda a sus seguidores ante esta circunstancia que había preferido mantener bajo reserva, según confesó.

¿Qué ha dicho Thalía sobre su diagnóstico?

Activa como suele ser en las redes sociales, Thalía publicó un video en el que ahondó en detalles sobre lo que le ocurre, visiblemente tranquila tras haber logrado identificar qué es lo que le estaba pasando. “Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia, ¿qué? Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo…”, contó en los primeros segundos del clip, en el que incluso da muestra de lo desesperante que puede ser esta situación. “¿Qué hago?”, se les escucha decir, para luego continuar explicando un poco de lo que ha tenido que hacer para poder mitigar los síntomas.

Thalía contó que los síntomas de este trastorno se detonan después de ingerir los alimentos, algo que se prolonga por varias horas resultando bastante molesto. “De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, es tonar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal pero es raro, porque el olfato está perfecto. Cuando como todo me sabe, pero después de que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 24/7…”, dijo la cantante a través de su cuenta oficial en TikTok, en donde ha recibido todo el apoyo de sus fans, quienes le han enviado varias recomendaciones.

¿Cuándo inició este malestar?

En otro momento del video, Thalía compartió cuando fue que comenzó el problema, aunque de incio prefirió mantener todo bajo reserva. Así mismo, invitó a los usuarios que han pasado por algo similar a que le compartan su experiencia, pues desea entender más sobre este trastorno. “Esto me empezó a finales del año pasado, no les había dicho nada, pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual. Dicen que pueden ser meses o tal vez años. No, no, así yo no puedo. Por favor díganme quién tiene aquí disgeusia, dime porque quiero entender más”, finalizó la cantante, quien ha vuelto de las redes sociales su ventana más importante para comunicar a sus fans todo lo que pasa en su entorno profesional y personal.

¿Qué es la disgeusia?

La disgeusia está catalogada como un trastorno del sentido del gusto, cuyas causas pueden derivar de diversos acontecimientos, como las infecciones en las vías respiratorias superiores o del oído medio, la exposición a productos químicos o una lesión en la cabeza, tan solo por mencionar algunas, según el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos. Así mismo, esta institución define la disgeusia como “un trastorno en el que hay un mal sabor persistente en la boca. Dicho sabor puede ser salado, rancio o metálico”. Además, se especifica que la disgeusia suele estar acompañada del síndrome de la boca ardiente, que se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca.

