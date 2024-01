Con un emotivo mensaje de su mamá, Eiza González celebra su cumpleaños 34

Enero es uno de los meses más especiales para Eiza González, pues es la fecha en la que celebra su cumpleaños. Con total emoción, la actriz ha dado la bienvenida a sus 34 años, cobijada por el amor de sus fieles seguidores y, por supuesto, de sus seres queridos, orgullosos de sus logros personales y profesionales. Su madre, Glenda Reyna, ha tomado la palabra para dedicar a su hija un emotivo mensaje por este día tan especial, destacando la gran admiración que le tiene por todos los sueños consolidados. Eiza también respondió a esta muestra de cariño, poniendo en alto el amor que la une a su madre, quien ha permanecido a su lado en todo momento, siendo testigo de sus éxitos y del camino recorrido.

El cumpleaños 34 de Eiza

No hay mejor manera de celebrar para Eiza que con la emotiva dedicatoria de su mamá, quien además evocó parte de un lindo recuerdo de cuando el padre de la actriz se conmovió con su nacimiento. “Todavía recuerdo y el corazón brinca de emoción, tu llanto anunciando tu llegada, tu padre estaba atrás de mi cabeza apoyándome como siempre, te pusieron en mi pecho y ambos te abrazábamos. Él lloraba tanto que sus lágrimas caían en mis ojos y las lágrimas de emoción se volvieron risas de alegría…”, escribió Reyna en su texto, el cual ilustró con una de las recientes fotografías de Eiza, en la que se aprecia guapísima posando para la lente cual modelo de revista.

En su mensaje, Glenda recordó más de ese especial día que le cambió la vida para siempre. “Y así hemos permanecido en el tiempo y en la distancia, yo sentía que llegabas vibrando muy alto y con una voz que sería escuchada, porque los regalos que el universo da deben utilizarse con generosidad, empatía y un enorme agradecimiento mi princesdoll y así eres mi amor…”, escribió.

Su enorme admiración por Eiza

Desde pequeña, Eiza González ha contado con el respaldo imprescindible de su madre, quien la ha guiado a lo largo de todo este tiempo en la conquista de cada uno de sus sueños. Hoy, la joven actriz se siente plena de haberse convertido en una de las estrellas mexicanas con mayor proyección internacional, haciendo a su madre partícipe de estos logros. “No hay palabras que llenen el significado de mi orgullo y mi sentir por ti, gozo cómo va pasando la vida y nuestros caminos se hacen más unidos y cercanos. No hay ni habrá nunca distancia que recorra solo para llenarme los ojos de ti mi amor…”, escribió Glenda. “Feliz y hermoso cumpleaños mi bella y amorosa hija, bendigo tu llegada a nuestra existencia @eizagonzalez, deseándote una vida plena, llena de salud, paz y amor. Tu mami en la tierra y tu padre desde el cielo”, finalizó.

La reacción de Eiza

Enteramente conmovida por las palabras de su madre, Eiza respondió el mensaje, reiterando el infinito cariño que le tiene. “Te amo madre. No sería nada sin tu apoyo y amor”, dijo la actriz. Para la intérprete, este es uno de los mejores instantes de su vida, celebrando por cada éxito obtenido. Ahora, la actriz celebra por el próximo estreno de su más reciente película, la cual lleva por título The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en la cual comparte créditos con Henry Cavill y cuyo trailer se ha estrenado este 30 de enero.

