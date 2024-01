La joyería de Taylor Swift que está inspirada en su historia de amor con Travis Kelce

Si bien, el Super Bowl suele atraer la mirada de millones de aficionados de todo el mundo, este año en particular la atención parece haberse multiplicado. Y como todos sabemos, los Chiefs de Kansas City intentarán refrendar su título, por segundo año consecutivo, durante el encuentro que enfrentarán en contra de los 49ers de San Francisco, el próximo domingo 11 de febrero en Las Vegas Nevada, por lo que la presencia de Travis Kelce -uno de los jugadores más mediáticos de la temporada-, está asegurada, y aunque no está aún confirmado, se espera que su famosa novia, la superestrella del pop Taylor Swift, logre la hazaña de presentarse en Japón, como parte del The Eras Tour, el 10 de febrero, y volar a la Ciudad del Pecado para mostrarle su apoyo a su enamorado. Tal y como ha sucedido en algunos de los partidos de Travis, en los que la intérprete de Lover ha acaparado las miradas con su presencia en los palcos, desde donde se le ha visto celebrando cada logro del jugador y su equipo en la cancha. De hecho, el apoyo de la intérprete hacia su Kelce ha ido más allá de echarle porras desde las gradas, pues en el más reciente partido de los Chiefs se le vio de lo más feliz celebrando al lado de su novio su pase al Super Bowl, luciendo algunas piezas de joyería inspiradas en Travis y su equipo, algo que no pasó desapercibido por sus fans, quienes suelen estar al pendiente de cada detalle de la vida de la artista.

El collar

Son varias las joyas propiedad de Taylor que tienen una conexión directa con Travis. Sin embargo, parece que la cantante tiene sus favoritas, pues en el último partido al que asistió para apoyar al jugador, las presumió por todo lo alto. La primera de ellas fue la más evidente: un collar dorado con incrustaciones de diamantes, con un dije que por un lado tiene grabado el logo de los Chiefs de Kasas City y por el otro la frase “Chiefs Kingdom”, creado por la firma BaubleBar. Esta pieza la llevó Taylor por fuera de su suéter rojo, por lo que resaltaba sobre su atuendo.

Las pulseras

Como bien se sabe, la historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce inició gracias a que el jugador le mandó a la cantante una pulsera de cuentas -conocidas entre los fans de Tay como friendship bracelets-, que incluía su número de teléfono. Un gesto que a la intérprete de canciones como Anti-Hero le encantó, por lo que era evidente que entre sus joyas tuviera algunas inspiradas en ellas. De hecho, durante el partido del pasado domingo, la también actriz llevaba en la muñeca un brazalete de oro con incrustaciones de diamantes con las letras TNT (Taylor and Travis), creado por Wove Made.

El anillo

La última de las piezas de joyería visible que usó Taylor en el partido del domingo, no pasó desapercibida por nadie, pues se trataba de un anillo dorado decorado con una placa con forma de jersey de los Kansas City Chiefs, el cual lleva grabado el número 87, el mismo con el que Travis se identifica en la cancha. Esta joya fue creada por la firma Eb and co. Cabe destacar, que el anillo se encuentra actualmente en preventa en el sitio de la marca, y tiene un costo de 14 dólares (aproximadamente $280 mexicanos), pero solo se encuentra disponible para envíos a Estados Unidos y Canadá.

¿Logrará Taylor llegar a tiempo al Super Bowl?

La cantante retomará su exitosa gira The Eras Tour el próximo 7 de febrero. Lo hará con cuatro presentaciones consecutivas en el icónico Tokyo Dome, siendo la última de ellas el 10 del mismo mes, un día antes del Super Bowl. Es por eso que en redes sociales muchos de sus fans han comenzado a hacer algunos cálculos respecto a la diferencia de horarios y a las posibilidades de que la intérprete llegue a tiempo para ver a su novio jugar en la cancha, y debido a que son 17 horas las que nos diferencian de esa parte del mundo, todo indica que lo logrará. Eso sí, no se tiene claro si dentro de los planes de Taylor está asistir al partido, pues su gira continúa tan solo unos días después en Melbourne, Australia.