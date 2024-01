Cynthia Urías revela que se sometió a una cirugía: 'Me quitaron un tumor'

En más de una ocasión, Cynthia Urías ha compartido con el público episodios de su vida personal de los que ha logrado salir adelante. Con la apertura que la distingue, la conductora de televisión ha tomado una vez más la palabra para revelar el complicado tema de salud por el que recientemente atravesó, el cual la llevó a realizarse una intervención quirúrgica con la finalidad de que le fuera extirpado un tumor. Emotiva, la presentadora dio detalles de lo sucedido a través de un mensaje, mismo en el que aprovechó para celebrar la vida y explicar cómo marcha su recuperación hasta el momento. Agradecida, también puso en alto su fe, sin olvidar mencionar a su familia que ha permanecido a su lado a lo largo de este tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué le pasó a Cynthia Urías?

La presentadora del programa televisivo Cuéntamelo Ya!, explicó a través de una publicación en redes sociales lo sucedido, un texto que ilustró con algunas fotografías en las que aparece hospitalizada. “Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo. Hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula) y aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días…”, escribió al pie del álbum fotográfico que de inmediato acaparó toda la atención de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes con buenos deseos.

En las postales que Cynthia publicó en Instagram, se observa la cicatriz de la intervención en una parte del cuello de la presentadora, la cual ha ido sanando con el paso de los días, según ha dejado ver en estas imágenes en las que incluso se muestra sonriente. Así mismo, se aprecia cómo su familia al completo la acompaña, degustando algunos pedazos de rosca de reyes, por lo que con ello ha dado la pista de que su cirugía fue cercana a esa celebración. Por ahora, se aprecia como Cynthia ha podido retomar poco a poco su rutina, disfrutando de gratos momentos en compañía de los suyos, tal cual ocurrió la mañana de este 30 de enero al celebrar el cumpleaños de su pareja con un desayuno.

VER GALERÍA

Cynthia agradece a su familia

En otra parte de su mensaje, Cynthia reconoció la compañía y el respaldo de sus seres queridos, quienes no la soltaron de la mano durante el duro proceso. “Agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días, gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre. Gracias a Dios por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante. Seguimos upa, upa. ¡Que viva la vida!”, finalizó en su texto.

Luego de la revelación sobre lo sucedido, Cynthia recibió los mensajes de aliento de sus amigos famosos, entre ellos el de Sofía Rivera Torres: “Ánimo mi Cin hermosa. Te abrazo a distancia, que te recuperes pronto”. Del mismo modo lo hizo su compañera de programa, Odalys Ramírez: “¡Mana hermosa! ¡Que alegría tenerte bien y de vuelta a las andadas! love siempre”. Marisol González, escribió: “Te admiro y te amo millones”. Michelle Vieth, dijo: “Mana bonita, una guerrera sin duda... Bendiciones y polvitos de oro siempre... Dios contigo, ¿quién contra ti?”, expresó la actriz.

VER GALERÍA