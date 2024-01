Por primera vez, Michelle Renaud y Matías Novoa hablan del bebé que ya esperan

La historia de amor entre Michelle Renaud y Matías Novoa dio un tierno giro luego de la celebración de su boda en diciembre pasado, pues en este momento los esposos celebran por todo lo alto el embarazo que viven, su primer bebé en común. Tras la confirmación de la noticia con una fotografía en redes sociales y el hermetismo que mantuvieron en días pasados, finalmente la pareja ha hablado de cómo vive este instante, en el que la ilusión crece al mismo tiempo en que trazan nuevos planes para esta etapa. Mientras disfrutan de la dulce espera, los esposos han compartido su sentir, revelando cómo se encuentran ahora que han podido hacer realidad el sueño de formar una familia, también integrada por los respectivos hijos que tuvieron de sus anteriores relaciones, Marcelo y Axel.

Michelle Renaud rompe el silencio sobre su embarazo

Con total disposición, Michelle se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación, esto durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México. En ese espacio, los reporteros le preguntaron cómo vive este momento de su embarazo. “Sí ha estado rudo, tengo que caminar porque llevo desde la 1 en el aeropuerto y me muero de hambre. Están peor las nauseas que el antojo, pero quiero agradecerles por todo el apoyo…”, expresó la actriz, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz, refiriéndose también al incidente de hace algunos días, cuando trató de evitar que la prensa la entrevistara mientras iba acompañada de su hijo Marcelo.

En ese espacio, Michelle habló de la gran emoción que invade a su esposo Matías, quien ha permanecido a su lado estos primeros meses en los que estuvieron muy pendientes del embarazo. “Matías es el más emocionado, buscamos muchísimo este bebé, se nos hizo y ya…”, expresó muy emocionada. A pregunta expresa de que cómo se encuentra Marcelo tras el anuncio de la llegada de un hermanito, dijo: “Prácticamente se la dieron ustedes (la noticia), pero él está muy contento y toda la familia estamos muy contentos pero sí creo que hay que entender a veces que para dar noticias de un embarazo hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los tres meses, hay que ver cómo decírselo a la familia, hay veces que la familia está lejos y es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros…”. Aunque Michelle contó que ya tiene varias opciones de nombre, no quiso revelar ninguno. “Creo que tengo cinco meses…”. Al ser cuestionada sobre el sexo del bebé, dijo: Todavía no sé…”.

Las palabras de Matías Novoa

De la misma manera en que lo hizo su guapa esposa, Matías se tomó unos minutos para conversar con la prensa durante las grabaciones en Sayulita, Nayarit, de la nueva telenovela que protagoniza, Marea de Pasiones. “Era un momento de nosotros, queríamos también que pasaran ciertos meses, que el bebé estuviera bien y ya era el momento de contarlo. Ya es inevitable, ya también Mich tiene su pancita, ya se le y ya era el momento adecuado…”, dijo el galán de melodramas, quien de paso contó cuándo podría nacer el bebé. “Junio finales de julio…”. Así mismo, hizo énfasis en la emoción que invade a su hijo y al de Michelle. “Está feliz. Le contamos a Axel y a Marcelo, están felices. Puede ser un niño. Estamos muy contentos de estar viviendo eso…”, contó.

Matías además confesó que al igual que Michelle tiene algunos síntomas del embarazo, pues asegura que pasar todo el tiempo junto a su esposo ha influido en ello. “Yo he tenido mucho sueño y también tuve muchos antojos. Esto de que el papá no siente, sí siente y mucho, hay un estudio que está comprobado que se pasa por las hormonas y todas esas cosas, y como yo estoy pegado siempre a Mich me ha pasado todos sus síntomas…”, dijo.

