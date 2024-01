Emocionada, Kourtney Kardashian comparte una nueva fotografía de su bebé

A pesar de que Kourtney Kardashian pertenece a una de las familias más mediáticas del mundo del espectáculo y de que prácticamente la hemos visto madurar frente a las cámaras, gracias a los reality shows que ha protagonizado junto a sus famosas hermanas, la empresaria ha optado por bajarle el ritmo a su exposición en los medios en los últimos años y especialmente ahora que se ha convertido en madre por cuarta ocasión. Es por eso que son pocos los detalles que se conocen sobre su nueva vida de mamá y de su pequeño Rocky, a quien tuvo con el baterista de Blink 182, Travis Barker, pues desde que el pequeñito llegó al mundo, en noviembre del año pasado, son pocas las veces en las que la primera hija de Kris Jenner se ha dejado ver al lado de su nuevo bebé, por lo que su última publicación en sus redes ha sorprendido a todos, pues se ha dejado ver en su faceta más maternal y con Rocky en brazos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La tierna imagen de Kourtney y su bebé

A través de su perfil de Instagram, Kourtney compartió una tierna imagen en la que se le puede ver posando para la cámara, cargando en sus brazos y reposando en su pecho al pequeño Rocky; una postal que sin duda no pasó desapercibida para nadie, pues tenía desde la Navidad que la fundadora de Poosh. “Felicidad”, fue la frase con la que la mayor de las hermanas Kardashian subtítulo la fotografía con la que ha robado el corazón de sus fans, quienes no han dejado de celebrar el hecho de que Kourtney y Travis finalmente hayan hecho realidad su anhelo de convertirse en padres, pues según compartieron en algunos capítulos del reality The Kardashians, su camino para lograr este embarazo fue sumamente complicado.

Un embarazo lleno de retos

Sin duda, este es un bebé de lo más deseado. Hay que recordar que el matrimonio ha tenido que superar muchos baches hasta convertirse en padres. A sus 44 años, la modelo tuvo que someterse a varios tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) y otros remedios naturales para poder quedar embarazada. A pesar de que muchas pruebas resultaron negativas, Kourtney y su marido nunca se rindieron. “Creo en lo que Dios nos tiene reservado, si es un bebé, lo cual nos encantaría, sucederá”, relató Kourtney en uno de los episodios de la última temporada de su reality show. De la misma manera, durante el último trimestre de gestación, concretamente a principios del mes de septiembre, sufrieron un gran susto cuando Kourtney tuvo que ser sometida a una intervención fetal de urgencia debido a una complicación. La empresaria no quiso dar detalles al respecto, pero sí dio las gracias al equipo médico que con su rápida actuación evitó una tragedia. “Siempre les estaré agradecida por salvar la vida de nuestro bebé”.

VER GALERÍA

Un nacimiento lleno de misterio

De acuerdo con TMZ, Kourtney Kardashian ingresó al Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, el pasado 30 de octubre. Además, en aquella ocasión, otros integrantes de la familia fueron vistos a su llegada al hospital. Tal fue el caso de Barker y de la hermana menor de Kourtney, Kylie Jenner, a quienes se les vio ingresando al lugar el mismo día. Sin embargo, el entorno de Travis y Kourtney fue especialmente reservado en esta ocasión, por lo que hasta el día de hoy son pocos los detalles que se conocen sobre el nacimiento del pequeño.

Cabe destacar, que los primeros reportes respecto a la llegada al mundo de Rocky coindieron con lo dicho por el mismo Travis durante una entrevista en el podcast One Life One Chance de Toby Morse, en la que con total apertura reveló que sería en Halloween o durante la primera semana en noviembre cuando finalmente tendrían a su bebé entre sus brazos. En esa misma charla, el musico también habló del nombre que le gustaría ponerle a su pequeño, sorprendiendo a todos por su excentricidad. “Había un (concierto de) beneficio en Hawái que íbamos a hacer, pero es la semana en la que Rocky va a nacer”, dijo Travis, a lo que el conductor preguntó inmediatamente si su nombre sería Rocky Thirteen Barker, lo que fue confirmado por el músico.

VER GALERÍA