Victoria Ruffo se sincera sobre el padecimiento de salud que sufre

Son instantes de felicidad para Victoria Ruffo, quien en unos meses debutará como abuela, luego de que su hijo, José Eduardo Derbez, confirmara que él y su novia, Paola Dalay, están a la espera de su primer bebé. Sin embargo, el inicio de año ha sido un poco complicado para la actriz, quien recientemente ha revelado que atraviesa por algunas situaciones de salud, por lo que deberá tomar las medidas pertinentes para poder estar bien. La intérprete de clásicos melodramas como Corona de Lágrimas dio detalles de su padecimiento y del tratamiento que ha seguido, visiblemente positiva ante la circunstancia. Recordemos que meses atrás fue vista en silla de ruedas, por lo que a lo largo de este tiempo ha tomado las precauciones necesarias para mantenerse bien.

¿Qué le ocurre a Victoria Ruffo?

Sincera como suele ser, Victoria realizó una transmisión en vivo con sus seguidores a través de las redes sociales, espacio en el que abordó con total apertura la situación por la que atraviesa, recibiendo los mejores deseos de quienes permanecían atentos a su transmisión. “Estoy empezando el año bien, con doctores, porque estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares…”, explicó en su charla, para de inmediato contar más sobre las últimas noticias que ha recibido en relación con este padecimiento. “Y me dijo el doctor que ya me salió otra hernia, ¡hazme el favor!”, agregó la actriz de cine, teatro y televisión, enteramente abierta a compartir con sus seguidores esta situación a la que ha tenido que dedicar atención durante estas semanas.

Más allá de los inconvenientes a raíz de lo sucedido, Victoria sigue al pie de la letra las indicaciones de sus médicos, quienes están al tanto de lo que ocurre con su salud, según contó en otro momento de la plática. Gracias a ello, es que ha podido sentirse cada día mejor. “Ya me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto”, contó en su transmisión realizada por Instagram, red social en la que suele ser muy activa dando vistazos de su trabajo sobre los escenarios y algunos vistazos de su vida personal.

Ha usado silla de ruedas

En julio de 2023, Victoria Ruffo encendió las alertas al aparecer transportándose en una silla de ruedas. En ese momento, contó ante las cámaras cuál es la razón principal detrás de esa medida. “Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho, no puedo. Prefiero desde ahorita, ir en carreritas con la silla…”, dijo en la entrevista con los medios de comunicación sin perder el sentido del humor. Así mismo, habló un poco del tratamiento que ha seguido. “Estoy en tratamiento, me ponen en una mesa y te van estirando, estirando, y del cuello también… Son más o menos como 40 sesiones de cada uno, es para evitar cirugías”, explicó.

Lo que ha detonado el problema

En aquella ocasión, Victoria se sinceró sobre las razones que la han llevado a permanecer en esa situación, haciendo un recuento de eventos pasados. “La postura, estar mucho tiempo parada, sentada, he sufrido también caídas de caballo, de elefantes, y eso lo hice cuando estaba jovencita, y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada, pero esas cosas cuando ya es uno grande trae las secuelas”, dijo la actriz de 61 años.

