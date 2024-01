Lucero pone un alto a los rumores: '¿A fuerza tengo que tener novio?'

Fue en julio del año pasado cuando Lucero sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de Michel Kuri, con quien mantuvo una relación sentimental de más de 10 años; una decisión que dijo, tomaron en común acuerdo y bajo los mejores términos. Desde entonces, la intérprete se encuentra disfrutando de su soltería, asumiendo esta etapa de su vida con total optimismo, pues se encuentra volcada en sus proyectos más personales. Sin embargo, tampoco se ha podido librar de los rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, pues desde que confirmó el fin de su relación con el empresario, ha sido ligada a su exesposo y padre de sus dos hijos, Mijares, además de su coprotagonista en la serie El Gallo de Oro, José Ron, a pesar de que en más de una ocasión la intérprete ha dejado en claro que nada de lo que se dice es verdad y que ambos famosos son solo buenos amigos. Es por eso que la actriz ha decidido ponerle un alto a todos los rumores que giran en torno a su persona a través de un contundente mensaje en el que se encargó de dejar en claro que se encuentra contenta con su soltería y sin planes de encontrar una pareja, por lo que pidió hacer caso omiso a todo lo que se dice sobre su vida sentimental.

La respuesta de Lucero a quienes cuestionan su vida sentimental

Fue a través de su perfil de X (antes Twitter) que la intérprete se pronunció respecto a las especulaciones en las que se ha visto inmersa, a raíz de que confirmó su separación de Michel. Con un poderoso mensaje, la protagonista de telenovelas como Soy Tu Dueña cuestionó a quienes se empeñan en ligarla sentimentalmente a alguien. “¿A fuerza tengo que tener novio en mi vida? ¿Por qué cuando no tengo pareja, inventan lo que sea en todo momento acerca de ‘mi vida amorosa’ nada más porque sí? Pregunta seria”, expresó Lucero de manera contundente, dejando el claro su posición respecto a todo lo que se ha dicho sobre ella y echando por la borda los rumores sobre su vida.

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que Lucero acude a sus redes sociales para responder a quienes cuestionan ciertas situaciones sobre su vida personal. Tal y como sucedió hace unas semanas, cuando de forma tajante frenó a una de sus seguidoras que la criticó por su edad basándose en su físico. “¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo”, expresó Lucero debajo del comentario de su seguidora, aprovechando la ocasión para compartir una reflexión sobre el inevitable paso del tiempo y sus efectos en el físico de cada persona. “Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más", compartió la intérprete con contundencia, deseando lo mejor a la persona que intentó hacerla sentir mal con su comentario. “Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", finalizó.

La ruptura de Lucero y Michel Kuri

Por más de una década, Lucero y Michel Kuri decidieron llevar una relación sumamente discreta y alejada de los reflectores. Sin embargo, la cantante expuso en esporádicas ocasiones lo feliz que se encontraba de compartir su vida con quien ella llamaba su novio eterno. A pesar de la ruptura, la cual fue anunciada a mediados de julio, Lucero ha dejado en claro que el amor que tiene por el empresario sigue vigente, por lo que de alguna forma sigue unida a él. “La verdad es un tipazo, yo creo que nos amamos y seguramente volveremos, lo que pasa es que hay momentos que el trabajo a veces no permite”, dijo la intérprete en una entrevista concedida al programa El Gordo y la Flaca. En ese espacio, se refirió al gran cariño que tiene por su ex, tanto así que lo echa de menos. “Como tres meses, una cosa así, ya nos extrañamos. Siempre (lo extraño), pero mira yo creo que eso no va a terminar”, reveló.

Recordemos que meses atrás, Lucero emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que expuso las razones de su rompimiento con Michel. “Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos”, escribió la cantante en Instagram.