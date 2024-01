La emoción de Checo Pérez ante el regreso del Chicharito Hernández a las Chivas

Sin duda alguna, el fin de semana fue sumamente especial para Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien tras 14 años de no jugar en el futbol mexicano y de hacer historia en distintos equipos en Europa y Estados Unidos, finalmente está de vuelta en casa para jugar con el equipo que lo vio nacer como futbolista profesional: las Chivas. Y como era de esperarse, las reacciones de los aficionados y otras figuras del deporte mexicano no se han hecho esperar, pues sin duda el regreso del ‘Chicharito’ a las Chivas era algo que muchos esperaban y que han celebrado por todo lo alto. Uno de ellos ha sido el Checo Pérez, quien a pesar de tener su corazón del lado del Club América -eterno rival de las Chivas-, se mostró emocionado ante la nueva etapa profesional de su también amigo.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Las palabras de Checo para 'Chicharito'

A través de su perfil de X (antes Twitter), el piloto mexicano de la Fórmula 1 respondió a la publicación de la cuenta oficial de las Chivas, en la que se hacía mención sobre el reingreso del ‘Chicharito’ a las filas del equipo, algo que sin duda resultó emocionante para Pérez, quien no pudo ocultar su emoción ante esta noticia. “Bravo Chivas por hacerle la bienvenida que una leyenda se merece. Chicharito lo de hoy, solo tú sabes cuánto te costó conseguirlo. Felicidades y disfrútalo que bien merecido lo tienes”, expresó el también tapatío, haciendo referencia a la espectacular ceremonia de bienvenida que se le dio al futbolista el pasado fin de semana, quien fue recibido como toda una leyenda en el Estadio Akron, casa de las Chivas rayadas de Guadalajara.

El agradecimiento del futbolista a su paisano

Como era de esperarse, Javier Hernández no tardó en reaccionar a los comentarios de su amigo, por lo que retomando el mensaje de Checo, agradeció sus palabras, destacando el arduo trabajo que ambos han hecho para poner el nombre de México en alto. “¡Muchísimas gracias, hermano! Nosotros sabemos lo que cuesta lograr nuestros sueños. Pero lo más ching** es que gente como tú y yo ¡podamos inspirar a nuestro país! ¡Te amo hermano!”, expresó el ‘Chicharito’ conmovido.

Así es la amistad que los une

La amistad de Checo Pérez y ‘Chicharito’ Hernández es sumamente cercana y de muchos años, por lo que la complicidad y camaradería que existe entre ellos es grande. Algo que se vio reflejado recientemente, luego de que el piloto asegurara en una divertida entrevista, luego de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, que sin duda él sería un buen jugador dentro de la MLS, que ‘Chicharito’ como piloto en la Fórmula 1. Palabras que llegaron a oídos del futbolista, quien en su podcast llamado El Olimpo dio respuesta a las aseveraciones de su amigo. “Vamos a ver. Checo no juega futbol muy seguido, por más que lo intenta y lo hace, yo no manejo coches de Fórmula Uno muy seguido, nunca he manejado uno, por cierto, nunca, pero a ver, ¿quién tendría más práctica? yo, que manejo todos los días un coche, aunque no es de la Fórmula Uno o Checo, ¿que juega una vez cada seis meses futbol?, Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero no soy mal piloto tampoco. Estaría cool hacerlo eh, que yo manejara un día un coche de Fórmula Uno, lo práctico y, a él, por ejemplo, en un entrenamiento en el próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, a ver quién lo hace mejor, ¿no?”, expresó convencido.

En ese mismo sentido, el ‘Chicharito’ retó a Checo a hacer el ejercicio de cambiar los papeles: “¡Hermano!, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que yo sería mejor piloto, que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica, a la gente de nuestro país y del mundo, le encantaría”. En la parte final de su mensaje, El Chicharito confesó que, al menos en el futbol virtual, El Checo Pérez no ha podido ganarle: “Otra cosa, Toño Pérez, su hermano, y El Checo Pérez, son mis hijos en el FIFA y seguirán siendo mis hijos, también quiero que quede eso ahí”, finalizó el futbolista.