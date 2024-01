Así fue la emotiva bienvenida del Chicharito Hernández a las Chivas, tras 14 años lejos del equipo

Tuvieron que pasar más de 14 años para que Javier ‘Chicharito’ Hernández regresara a las Chivas, el equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. Luego de triunfar en Europa, donde jugó con algunos de los equipos más importantes del mundo como el Manchester United y el Real Madrid, y de su paso por el LA Galaxy en Estados Unidos, club al que perteneció más de cuatro años, el tapatío finalmente se encuentra de vuelta en casa para iniciar una nueva etapa en su carrera. Y como era de esperarse su regreso ha sido por la puerta grande, ya que el equipo le ha dado la bienvenida con una espectacular ceremonia en el Estadio Akron, casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, lugar que desde ahora se convertirá en el hogar del ‘Chicharito’, quien no deja de soñar con todo lo que su regreso traerá para su carrera.

La espectacular bienvenida al Chicharito

Entre aplausos y gritos de sus fanáticos, así como fuegos artificiales, el futbolista entró al estadio, vestido con la icónica camiseta rayada, donde ya lo esperaba una comitiva que le daría la bienvenida. Ya al centro de la cancha, el deportista fue recibido por los directivos del equipo, entre ellos Amaury Vergara, hijo del fallecido Jorge Vergara y presidente y director General de Grupo Omnilife y dueño de las Chivas, quien con un efusivo abrazo le dio la bienvenida al ‘Chicharito’. Ante la mirada de más de 40 mil aficionados que se dieron cita en el estadio para darle la bienvenida al nuevo refuerzo del ‘Rebaño Sagrado’, el deportista expresó: "No hay palabras para agradecerles que hayamos hecho historia al haber llenado un estadio y uno de los mejores de Latinoamérica para recibir a un canterano, llámese como se llame”, expresó el futbolista conmovido, mostrándose agradecido por las muestras de cariño que recibió de parte de sus fans tras confirmarse su regreso a las Chivas.

En ese mismo sentido, Hernández también agradeció a sus nuevos compañeros de equipo, quien al igual que la afición, lo recibieron con total alegría, por lo que le pidió a los seguidores de las Chivas seguir apoyando a toda la escuadra. “Esto sí se los voy a pedir. Allá abajo me recibieron mis compañeros. Chicharito no hubiera podido sin sus compañeros. Chicharito no hubiera podido sin ustedes. Chicharito no hubiera podido sin la familia…”, expresó conmovido. “En nuestro país creo que lo que más hace falta es unión, carajo, unión. Y vean esto que se generó. Se puede, se puede y se puede. Lo único que les voy a pedir, chivahermanos, como me quieren apoyar a mí, nos apoyen a todo el equipo. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este país. Los amo y muchas gracias”, agregó.

El mensaje de Amaury para el 'Chicharito'

Emocionado ante el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Amaury Vergara le dedicó un emotivo mensaje al jugador en sus redes sociales, donde también compartió el video del momento en el que el futbolista firmó su contrato. “Bienvenido a casa, Javier, es muy simbólico tu regreso. Representa el ciclo perfecto de un jugador de cantera de Chivas”, expresó el empresario conmovido. #Gracias por estar aquí, por aceptar el reto y por emocionarnos juntos para inspirar a nuestro Club, defender nuestros colores y poner en alto el nombre de México. Lo que sigue sólo puede ser mejor”, finalizó.

¡De vuelta a casa!

Hace poco más de tres meses, Javier ‘Chicharito’ Hernández y el LA Galaxy dieron por finalizada su colaboración, luego de cuatro años en los que el tapatío logró consolidarse en el futbol estadounidense. Y aunque de inicio todo todo era incierto para el jugador, pues además se encuentra en medio de la rehabilitación por la operación de rodilla a la que se sometió en junio pasado, luego de una lesión que lo dejó fuera de las canchas su última temporada en el Galaxy, hace unos días el Chicharito dio a conocer que ya tenía equipo: “Mi casa, mi familia, mi equipo, mi todo. ¡Nos vemos pronto!”, fue la leyenda que escribió junto al video que publicó, en conjunto con el club, donde Amaury Vergara, hizo oficial su fichaje comentando: “Sí, está de vuelta”.