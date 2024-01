La curiosa confusión por la que Tom Hollander recibió un pago millonario que era para Tom Holland

Cometer errores es de humanos, sobre todo cuando se trata de dos estrellas de la cinematografía internacional que se llaman prácticamente igual. Y es que según ha revelado el actor británico Tom Hollander, la agencia de representación para la cual trabajaba lo confundió con otros de sus representados,Tom Holland, por lo que incluso llegó a recibir en su cuenta de banco un pago millonario que no precisamente era para él y que en realidad le pertenecía a Holland. Una anécdota que el intérprete recuerda con gracia y con la que incluso se permite bromear, pues aunque admite que ha estado más tiempo en el mundo del cine, debido a su edad, reconoce que la fama que tiene el protagonista de Spiderman: No Way Home es grande e incluso mayor a la que él podría presumir.

¿Por qué recibió un pago que no era para él?

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Late Night del presentador Seth Meyers, que el actor de películas como Orgullo y Prejuicio habló de la ocasión en la que por error recibió un millonario pago en su cuenta de banco, el cual en realidad no era para él. "Estuvimos brevemente con los mismos agentes y el personal del departamento de cuentas se confundió”, explicó Hollander. "Ha sido muy difícil, porque sabes que yo llegué primero pero él es enormemente famoso", añadió en tono de broma.

El actor recordó cómo fue que se dio cuenta que el dinero que había caído en su cuenta no era para él: “Recibí un email de la agencia diciendo: ‘Aviso de pago: tu primer bono de taquilla por The Avengers’. Y pensé: ‘No creo haber salido en The Avengers’. Era una cantidad de dinero impresionante y ni siquiera era su salario, era solo su primer bono de taquilla, no toda su ganancia de taquilla, la primera”, compartió el también actor de la serie The White Lotus. “Y era más dinero del que había visto en toda mi vida, era una suma de siete cifras. Y él tenía 20 años o algo así”, agregó con asombro.

Cabe destacar, que antes de darse cuenta del pago que recibió por error, Tom Hollander había recibido un pago de 30 mil dólares por un trabajo que realizó con la BBC, algo por lo que se sentía sumamente orgulloso, pues consideraba un pago más allá de lo justo. De hecho, en el momento de recibir el correo electrónico de su agencia, en el que se le avisaba del millonario pago, Hollander se encontraba en el teatro, a donde iría a ver una obra en la que trabajaba uno de sus amigos. “Estaba pensando: 'Bueno, esto es maravilloso. Soy muy próspero, pero mi buen amigo Peter está haciendo esta gran obra y después iré a verlo, lo trataré un poco con condescendencia y le diré lo maravilloso que fue'”, agregó.

Unido permanentemente a Tom Holland

En la misma charla, Tom Hollander reveló que, en más de una ocasión, ha sido confundido con el intérprete de Spiderman, algo a lo que poco a poco se ha ido acostumbrando. "Obviamente no me confunden con él por la calle, pero en contextos no visuales me confunden con él todo el tiempo", dijo. "Al hablar con las empresas de servicios públicos, simplemente decían: '¿Y cómo te llamas, Tom Holland?' Porque han escuchado 'Tom Holland'. Yo digo: 'No, es Tom Hollander’”. En ese mismo sentido, Hollander reveló que incluso hay padres que emocionados quieren presentarle a sus hijos: "Me presentan a niños muy, muy emocionados, luego confundidos y luego decepcionados. Dicen: 'Mis hijos están muy emocionados de conocerte'. Y yo digo: '¿Seguro?'", agregó entre risas.

