Eugenio Derbez sobre su hijo José Eduardo: 'Va a ser un gran papá, incluso mejor que yo'

La noticia de que José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay se encuentran en plena dulce espera de su primer hijo tiene a todos a su alrededor con las emociones a flor de piel. Y es que a pesar de lo sorpresiva que fue el anuncio, tanto para su familia como para sus fans, todos se han mostrado ilusionados ante la próxima llegada del nuevo integrante del famoso clan. Algo de lo que Eugenio Derbez habló en un reciente encuentro con la prensa, en donde además de mostrarse sumamente emocionado ante la futura paternidad de su hijo, reconoció que José Eduardo sin duda tiene madera para ser un buen padre, admitiendo que la noticia en realidad lo tomó por sorpresa.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su hijo?

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Eugenio accedió a hablar sobre la dulce espera de su hijo y su novia, así como lo que para él significa enfrentarse a una nueva etapa de vida como abuelo de dos pequeñitos, pues recordemos que fue con Kailani, hija de Aislinn Derbez, con quien debutó en esta faceta tan personal. "Muy contento de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero respetamos los tiempos de José Eduardo, y finalmente ya la dio a conocer. Él está muy feliz, y pues ya voy a ser abuelo otra vez", compartió el artista, en declaraciones retomadas por el programa Telediario.

En ese mismo sentido, el también productor se mostró orgulloso de José Eduardo, pues dijo, no tiene dudas de que será un buen padre, revelando que esta noticia los ha acercado aún más. "Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz, va a ser un gran papá, incluso mejor que yo", agregó con cierta ilusión.

Abuelo por segunda ocasión

Al ser cuestionado sobre su sentir respecto a la emoción que siente por volver a ser abuelo, Derbez fue muy sincero al respecto: “Yo creo que el ser abuelo es una bendición. Me siento raro porque tengo una hija chiquita también, entonces no es esa parte en donde uno termina de ser papá y pasan muchos años y eres abuelo, y es como volver a vivirlos (a los hijos); yo lo acabo de vivir (tener un hijo). Siento como si volviera a tener otra hija u otra nieta, con Aitana", señaló de lo más sincero.

La ilusión de su primer hijo

Luego de haber dado a conocer la noticia de su embarazo con todo el mundo, José Eduardo Derbez y Paola Dalay realizaron un live a través de YouTube en el que contaron cómo se encuentran ante este momento tan importante de sus vidas y la forma en la que asumen esta nueva etapa. “Estamos conscientes de que nuestra vida va a cambiar completamente”, reconoció Paola, mientras que José Eduardo agregó: “Va a dar una vuelta”. José Eduardo también recordó cómo apoyó a su novia durante su primera vista al médico: “Antes de entrar al ginecólogo, la agarré de las manos, lloramos, nos abrazamos y le dije: ‘Somos un equipo, vamos a darlo todo y vamos a entregarnos al 100’. Nos agarra en una etapa muy bonita de la relación, estamos muy enamorados y contentos”.