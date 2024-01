Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem refrendan su amor en un ritual de votos

Con el corazón lleno de ilusión, Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem han comenzado las celebraciones por su boda, la cual se llevará a cabo este fin de semana, con una emotiva ceremonia de votos, en la que ambos han dejado el gran amor que se tienen, lo que les ha permitido estrechar aún más sus lazos y prepararse para su gran día. Y como era de esperarse, el instante ha sido de lo más emotivo y significativo, pues fueron cobijados por sus seres queridos, quienes se convirtieron en los principales testigos de este instante tan especial. Algo de lo que la hermosa actriz dio cuenta en sus redes sociales, en donde ha mostrado algunos de los instantes más especiales de esta ceremonia, dejándose ver sumamente enamorada y feliz de todo lo que está ocurriendo en su vida, lista para iniciar una nueva etapa de la mano de Zacarías.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Refrendan su compromiso previo a su boda

A través de sus historias de Instagram, Ana Brenda ha compartido una serie de fotografías y videos de la ceremonia de votos. En las imágenes se puede ver a la actriz luciendo un hermoso vestido blanco sencillo, el cual complementó con una elegante capa de cuello alto y con transparencias, con el que le dio el toque de vanguardia y elegancia a su look prenupcial. La ceremonia se llevó a cabo en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, un hermoso espacio rodeado de inigualables paisajes naturales y de atardeceres únicos, que sin duda crean un ambiente propicio para una celebración como esta.

La ceremonia de votos de Ana Brenda y Zacarías se vivió en medio de un instante en el que los sentimientos estuvieron a flor de piel, mientras sus respectivas familias y amigos eran testigos de la unión y del amor de los futuros esposos, quienes este fin de semana finalmente recibirán la bendición como matrimonio frente al altar. Un instante que han esperado con total ilusión desde el momento en el que se comprometieron, en junio del año pasado.

VER GALERÍA

La despedida de soltera

Apenas hace unas semanas, Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem iniciaban la cuenta regresiva para su boda con la celebración de la despedida de soltera de la actriz. Una ocasión en la que Ana Brenda fue consentida por su familia y sus amigas más cercanas, pero también por su prometido, quien sorprendió a su novia con todo y mariachi y un ramo de flores en mano. Un instante que vivieron con total emoción, pues incluso juntos partieron un pastel, mientras ella lucía un pequeño velo de novia y vestía de blanco, tal y como lo ha hecho en cada evento relacionado con su boda.

El vestido novia que siempre quiso

Hace unos días, durante su asistencia a un evento, la actriz fue abordada por la prensa y cuestionada respecto a los preparativos de su boda, específicamente sobre si es que ya ha comenzado a buscar su vestido de novia, sorprendiendo a todos con sus declaraciones, pues según reveló, ya ha elegido el modelo que lucirá durante su camino al altar. “Ya lo tengo”, respondió Ana Brenda al ser cuestionada sobre este tema, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero… Entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, esto no, quiero algo en específico’, entonces ya, eso ya lo tengo arreglado”, agregó, explicando cómo fue el proceso para la elección de su ajuar nupcial.

VER GALERÍA