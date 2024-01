Contundente, Adamari López habla de la canción de Luis Fonsi, 'Pasa la Página'

Con el paso de los años, Adamari López ha podido reflexionar sobre el tiempo en el que vivió en matrimonio con Luis Fonsi, una relación cuya ruptura se tornó mediática en su momento por las circunstancias inherentes a la misma. Mientras tanto, la presentadora de televisión no duda en responder al respecto cuando se le cuestiona por ese episodio de su vida, especialmente ahora, luego de que en agosto de 2023 Fonsi lanzara una canción titulada Pasa La Página, la cual muchos han especulado lleva dedicatoria para Adamari. Sincera, la puertorriqueña ha dado una contundente respuesta luego de que en un programa de televisión al que asistió como invitada tocaran nuevamente el tema, segura de sus opiniones y de su pensamiento.

Lo que Adamari ha dicho de pasar la página

Durante su charla con el programa Sálvese Quien Pueda, de Univision, el conductor del espacio preguntó a Adamari qué piensa de la canción Pasar La Página, y el hecho de que el cantante monetice con un tema que podría estar ligado a ella, como lo hizo Shakira con Piqué en su momento. Contundente, la boricua dijo: “Hablamos de cómo es pasar la página, porque para alguien podría ser muy fácil decir pasa la página, pero ¿qué conlleva eso? No necesariamente porque sea la canción dedicada a mí, sino simplemente porque a veces puede sonar muy cruel decirle a alguien, cuando no has estado en sus zapatos: 'Pasa la página'...”, contó, poniendo algunos ejemplos de cómo pudiera darse esta situación.

Al ahondar en sus palabras, Adamari reiteró su postura, dejando ver que enviar un mensaje así a alguna persona que ha sido vulnerable puede ser inapropiado, como ocurre con las rupturas amorosas. “El terminar de una relación tampoco es tan fácil como para decir: 'Ay, pasa la página'. Claro, es más fácil para quien ya ha pasado esa página... Puede ser muy cruel cuando tú dejas a alguien y, claro, a ti no te importa decir: 'Pasa la página', porque no tienes los hu... de seguir para adelante...”, expresó, invitando al público a escuchar lo que aborda en su nuevo espacio de charlas en YouTube, titulado Ada y Chiqui De Show, en el que hablará de temas muy personales, siendo este uno de ellos.

Adamari opina de Fonsi

Es inevitable que en sus encuentros televisivos, Adamari no sea cuestionada sobre su matrimonio con Luis Fonsi. Recientemente, durante una visita al foro de Despierta América, la presentadora habló de esos años cuando en el matutino se presentó un fragmento de la canción de Fonsi titulada Yo No Me Doy Por Vencido. “No me canso y no me rindo, y sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas. Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también en el momento en que enfrenté la enfermedad, y a quien le agradezco y le agradeceré el haber estado conmigo ahí…”, dijo López.

Lo que recientemente ha dicho Fonsi de Adamari

Debido a la atención mediática que generó su separación de Adamari, Luis Fonsi no ha podido escapar de ser cuestionado sobre esos acontecimientos de su vida. Fue así como en una entrevista concedida al presentador boricua conocido como El Molusco, dijo: “Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón porque callé es porque yo podía decir cualquier cosa, y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer, iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije: ‘Prefiero callarme la boca, como dice la canción, no hacerme la víctima’, por eso me incomoda hablar de esto, porque no lo he hecho porque ya terminó y porque ya pasé página, porque soy el hombre más feliz del mundo, tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes, ya mi hija tiene 11 años y ya es otra mentalidad…”, explicó.

