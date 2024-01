Alejandro González Iñárritu se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de su mamá

Hace unas horas trascendió en redes sociales la noticia del sensible fallecimiento de la mamá del reconocido cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. A pesar de que la familia no ha dado declaraciones al respecto, la confirmación de su partida se hizo a través de la cuenta oficial de X del Club América, institución para la que trabaja Héctor González Iñárritu, hermano del director: “El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Luz María Iñárritu de González, madre de Héctor González Iñárritu, presidente operativo del Club América. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a la familia y amigos”, se lee en el mensaje.

Las condolencias

A través de su programa matutino, Esteban Arce también quiso solidarizarse con los hermanos Iñárritu por la partida de su mamá, a la edad de 94 años: “Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a Alejandro González Iñárritu, al queridísimo Héctor y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la tía 'Chata', doña Luz María Iñárritu de González, queridísima por todos los que la conocieron. La causa, un poco de la edad, hay poca información, pero la verdad es que siempre estuvo muy acompañada, con unos hijos maravillosos y exitosos por todos lados, así que se fue muy tranquila, la 'Chata'. Descanse en paz, la madre de Alejandro, Héctor, Adriana y Claudia”, comentó el conductor.

Los memorias de su mamá

Aunque, por el momento se desconocen las causas de la muerte, en octubre del 2022, como parte de la promoción de la cinta Bardo, Alejandro González Iñárritu le concedió una sincera entrevista a Fernanda Familiar, en la que habló del padecimiento que enfrentó doña Luz María los últimos años de su vida: “Hablando de la memoria y el espacio, mi madre tiene 93 años y está con un poco de demencia senil. Para ella, mi padre todavía vive, va a la escuela, pero es verdad para ella, eso me llamado la atención, tenemos nosotros eso cuando soñamos, nos liberamos de esa razón”, explicó el director quien, reconoció que se sintió inspirado por el estado mental de su mamá para crear Bardo.

El cuatro veces ganador de un Oscar, reveló que su mamá se encontraba en Bardo, ese lugar en el que el personaje de su película habita: “Sí, totalmente, mi mamá está en ese territorio y cualquier persona que tenga un familiar lidiando con esta sensación. Es muy impactante, porque es muy certero, a veces, esa cantidad de recuerdo lleva a cosas emocionales muy interesantes. Quiero decir, las memorias que tiene mi madre, fragmentadas, en tiempo y espacio, que no tiene sentido, metafóricamente tienen mucho sentido”, explicó.

La importancia de la familia para el cineasta

En aquella entrevista, Alejandro González Iñárritu también compartió una reflexión sobre la importancia de la familia para alguien, como él, dejó su tierra hace más de dos décadas: “Yo he descubierto que la patria, finalmente, es la familia, es mi familia. Porque no importa dónde estés, te puedes integrar a otra cultura, he vivido en muchas partes del mundo Japón, Marruecos, hemos sido una familia gitana, y me integro, yo me he aferrado siempre a la familia, la patria es la familia, son los afectos profundos y cercanos, eso es lo más importante”.