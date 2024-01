Mía Rubín recibe una sorpresa de su novio durante su presentación en el programa Hoy

Dispuesta a conquistar cada uno de sus sueños, Mía Rubín Legarreta se abre camino en la música. La joven de 18 años está de gran celebración tras el estreno de su nueva canción titulada Diablo, un bolero compuesto en coautoría con su papá, Erik Rubín, y qué mejor manera de compartirlo con sus fans que a través del programa Hoy, al que acudió como invitada para vivir este gran momento que la conmovió desde lo más profundo. Aunque su mamá, Andrea Legarreta, conductora del matutino, no pudo estar presente debido a que se recupera de la influenza, la jovencita recibió una grata sorpresa durante la transmisión, pues su novio, Tarik Othón, no dudó en hacer pública su muestra de cariño a la cantante.

La sorpresa de su novio Tarik

Con el corazón en la mano, Mía celebró así el inicio de su etapa como cantante solista, compartiendo en entrevista con Galilea Montijo y Raúl Araiza cómo vive este instante. Inmersa en un mar de emociones, tras hablar de su sentir por el comienzo de este nuevo episodio en su historia personal, recibió una sorpresa. Fue así como, tras la indicación de Galilea, se reprodujo un mensaje grabado por Tarik, el novio de la intérprete, quien reiteró su infinito amor y admiración por ella. Visiblemente emotiva, Mía escuchó con atención las palabras de su galán, con quien lleva saliendo desde 2023, aunque fue en mayo de ese año cuando ambos tomaron la decisión de hacer público lo suyo, contando con el apoyo de sus seres queridos.

En pantalla, Tarik se dejó ver sonriente, para desear a su novia Mía todo lo mejor de ahora en adelante. “Hermosa, por fin llegó el momento. Te quiero desear todo el éxito del mundo, estoy muy contento y muy agradecido de poder ser parte y de poder acompañarte y apoyarte en esta etapa tan importante y tan bonita de tu vida…”, dijo el joven en los primeros segundos del video. “No me queda nada más que decirte que te diviertas y te luzcas y lo hagas como lo sabes hacer. Te amo muchísimo y te mando un beso enorme”, dijo.

Las palabras de su familia

Luego del clip en el que Tarik Othón felicitó a Mía, apareció en pantalla su hermana Nina, feliz de dedicarle un mensaje de admiración. “Qué emoción, estoy tan feliz por ti. Eres unja mujer increíble, además la mejor hermana que yo pueda tener. Además, estoy tan orgullosa de ti, estoy tan feliz por tus logros. Tú sigue así con tantos éxitos y estoy muy orgullosa y feliz de que saques esta canción que es de verdad un agasajo”. Por supuesto, Erik Rubín no perdió la oportunidad mostrarle su cariño, deseándole lo mejor. “Quiero desearte lo mejor en esta nueva etapa, estoy muy orgulloso de ti y sé lo que has trabajado, lo que te has preparado, mereces lo mejor, diviértete. Del mismo modo, Andrea Legarreta dirigió unas palabras a su hija. “Mía, mi niña linda… estoy muy orgullosa de ti, eres hermosa y aún lo eres más por dentro. Es un regalo verte crecer y poder apoyar tus sueños desde que eras una chiquita, una niñita… Ahora que lo puedas compartir en esta nueva aventura en tu nueva producción como solista me tiene muy emocionada…”, dijo.

De esta manera, Mía Rubín da la bienvenida a un nuevo comienzo, enteramente feliz por cada uno de los pasos que ha dado guiada por los suyos, dando muestra de su talento y constancia. Sobre su tema titulado Diablo, dijo: “Estoy muy emocionada porque es la primera canción en al que yo tuve participación como coautora, es una canción que hice con mi papá, con César Miranda y con José Miguel Alfaro que es mi productor…”, expresó.

