Ximena Navarrete revela nuevos pormenores del íntimo bautizo de su bebé

A poco más de un mes del bautizo de su hijo Juan Carlos, Ximena Navarrete utilizó su cuenta de Instagram para compartir varios detalles de la ceremonia en la que su bebé recibió este sacramento. La tapatía realizó una dinámica de preguntas y respuestas en esta red social, en la que contó pormenores del íntimo festejo que organizó en honor a su pequeño hijo quien tuvo como padrinos al reconocido piloto de carreras Sergio Pérez y a su esposa, Carola Martínez. A través de redes sociales, tanto Ximena como su esposo, le dedicaron una felicitación a su compadre quien hoy celebra su cumpleaños.

La íntima celebración

Una de las revelaciones que hizo Ximena sobre el bautizo de su bebé fue el por qué, el niño no llevó el tradicional ropon: “El ropón ya no le quedaba, lo bautizamos de 9 meses y es un bebé muy grande, pesa 12 kilos y parece de un año. Me pareció que ponerle el ropón ya estaba de más, mejor un trajecito”, explicó la ex reina de belleza junto a una imagen en la que aparece cargando a su bebé, el día de su bautizo, mientras posan con el resto de la familia y los padrinos.

Ximena también dio a conocer que, para celebrar el bautizo del bebé, organizó una íntima recepción a la que únicamente convocó a sus más cercanos: “Primero la misa y después hicimos una cena para 14 personas, solo los padrinos, abuelos, tíos. Muy privado y chiquito”, explicó, junto a una foto de la cena. La ex Miss Universo también detalló por qué quiso que el bautizo del pequeño Juan Carlos fue tan privado: “Así tocó hacerlo, por fechas, tiempos, esta es la manera en que se acomodó”, comentó haciendo referencia a las apretadas agendas, tanto de ellos, como de los padrinos.

Su look para el bautizo

Ximena también compartió detalles del look que eligió para el bautizo de su bebé. Una vez más, la tapatía confió en su diseñador por excelencia, Benito Santos, quien fue el encargado de confeccionar el vestido de satín blanco, con cuello halter, que usó para esta ocasión: “Obviamente de mi Benito Santos”, escribió Ximena cuando una seguidora le preguntó de dónde era el vestido que llevó, además confesó que su maquillaje estuvo a cargo de Víctor Guadarrama. Recordemos que Navarrete tiene una especial historia con el diseñador Benito Santos, la mente maestra detrás del vestido rojo con el que ganó Miss Universo y el encargado de realizar sus vestidos para su boda y el bautizo de su hija.

El cumpleaños del padrino

Desde las primeras horas de este 26 de enero, Ximena Navarrete compartió en sus historias una linda imagen de su hijo Juan Carlos junto a sus padrinos, usó esta foto para felicitar al piloto quien hoy celebra su cumpleaños número 34: “¡Feliz cumple padrino! Los mejores deseos, te queremos”, escribió sobre la imagen. Por su parte, Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena, también le dedicó una felicitación a su compadre: “Que sea un gran año lleno de puras cosas buenas para ti carnal. Se te quiere”, escribió el político.