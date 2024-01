Aarón Díaz habla por primera vez del momento en el que rechazó ser parte de 'Rebelde'

La historia de Rebelde pudo haber sido distinta en cuanto a la alineación de actores que finalmente conformaron el elenco. Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez y Poncho Herrera, fueron los estelares de esta historia de la que derivó el grupo musical RBD. Sin embargo, Pedro Damián, el productor del ambicioso proyecto, tuvo en la mira a otro de los galanes que por esos años era muy popular en las pantallas, nada más y nada menos que Aarón Díaz. Como nunca, el actor ha compartido su versión de cuando Damián lo invitó a ser parte de Rebelde, luego de haber trabajado con él en la telenovela juvenil Clase 406, una oferta que no logró convencerlo por razones muy específicas, tomando la decisión inmediata de negarse a participar en el melodrama.

La confesión de Aarón Díaz sobre RBD

Abierto a compartir las anécdotas de sus años como actor de melodramas juveniles en México, Aarón habló al asistir al programa radiofónico La Caminera, de EXA, en donde realizó una sesión de preguntas y respuestas de los escuchas. Fue en ese instante cuando alguien quiso saber si en algún momento había hecho casting para formar parte de Rebelde. “Nunca he contado esto, terminamos Clase 406, es más, la escena está filmada, estamos ahí todos en la última escena y llega (Pedro Damián) y me dice: ‘Vamos los mismos, vamos a hacer otra novela, se va a llamar Rebelde, es una novela que traigo desde Argentina, la vamos a hacer en una escuela privada’…”, relató el intérprete.

Por aquel entonces, Aarón estaba convencido del rumbo por el que quería llevar su carrera. Tras haber trabajado con Pedro Damián y el elenco juvenil del momento, optó por probar suerte en otro tipo de proyectos, eligiendo ser el protagonista de otro melodrama titulado Corazones Al Límite. “Le dije: ‘Pedro, llevo dos años con esta bola… los amo, pero ¿sabes qué? Me acaba de avisar un productor que quiere que yo sea el protagonista de su novela' y decidí no hacerla…”, explicó durante la reveladora plática.

¿Se arrepiente de no haber sido parte de Rebelde?

Con el paso de los años, Rebelde se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes de Televisa. De la telenovela, nació el grupo musical denominado RBD, el cual volvió a los escenarios a finales de 2023 con una exitosa gira por ciudades de Estados Unidos, México y más países de Latinoamérica. Ante este panorama, Aarón ha sido muy claro, revelando que no se arrepiente de la decisión tomada en ese momento. “Hoy en día que veo el suceso, más feliz estoy de mi decisión porque yo no sé qué hubiera sido de mi si hubiera hecho otros dos años de una cosa así, probablemente me hubiera vuelto loco y me hubiera retirado…”, explicó.

Finalmente, Aaron dijo sentirse seguro de las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera, agradecido por los resultados a partir de esa cautela que ha tenido al evaluar sus propuestas laborales. “Siempre he tomado la decisión que yo considero la correcta para mí y en ese caso es lo mejor que pude haber hecho. Es tomar un tiempo para respirar, darme cuenta de lo que había pasado los últimos dos años, que mi vida cambió completamente y retomar y darme cuenta de que sí amo esto pero que necesito yo escoger los proyectos…”, explicó en la entrevista, siendo muy puntual con su posición. “Yo he escogido las cosas con pinzas pero estoy orgulloso y feliz de cada decisión que he tomado, de cada proyecto que he hecho…”, dijo.

