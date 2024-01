Las nuevas noticias de Pablo Lyle a pocos días de cumplirse un año de su sentencia

A tan solo unos días de que se cumpla un año de la sentencia de Pablo Lyle, nuevas noticias sobre el actor han comenzado a circular, mientras se mantiene en una prisión de Florida acusado de homicidio involuntario. 5 años de cárcel más 8 de libertad condicional es el tiempo de su sentencia, a pesar de los intentos de sus abogados para impedir esta situación. Su amigo cercano, Mane de la Parra, ha revelado que mantiene comunicación con él, dando detalle de cómo se encuentra en este momento. Recordemos que Lyle se vio involucrado en un conflicto vial en 2019 al discutir con un hombre mientras se dirigía al aeropuerto de Miami. Ese día, propinó un golpe al sujeto de nombre Juan Ricardo Hernández, quien cayó desvanecido y posteriormente fue llevado al hospital, en donde días después perdió la vida, lo que en automático agravó la situación legal Pablo.

¿Cómo se encuentra Pablo Lyle?

En medio del hermetismo que prevalece sobre los días de Pablo Lyle en la cárcel, su amigo Mane de la Parra confirmó que ha hablado con él, dando detalle de cómo transcurre todo para el protagonista de la película Mirreyes Vs Godínez. “Hemos tenido comunicación, se encuentra bien, se encuentra muy motivado, muy cariñoso, muy él…”, dijo durante una charla concedida al periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. En ese espacio, también ahondó en el sentir del intérprete, quien asegura se mantiene paciente y sin perder la esperanza de que todo resultará a su favor, motivado a su vez por sus seres queridos. “Esperando que ya pronto termine este proceso para él y que vuelva a salir con toda la fuerza para estar con su familia, para estar bien…”, explicó.

En su charla, Mane hizo énfasis en el estado de tranquilidad en el que permanece Pablo, quien se encuentra recluido en la prisión de Turner Guilford Knight, en Florida. “La verdad que las cosas que hemos platicado lo encuentro bien, lo encuentro tranquilo y espero que pronto esté con nosotros…”, explicó el actor. En la sentencia de Pablo, la jueza a cargo del caso también indicó que Lyle deberá cumplir con 100 horas de servicio comunitario, así como someterse a clases de manejo de la ira y resolución de conflictos. De acuerdo con lo que se especificó en ese momento, el tiempo servido por Lyle se computaría durante su tiempo bajo custodia.

¿Regresará Pablo a la actuación?

El giro que dio la vida de Pablo Lyle afectó el curso profesional del intérprete. Tras una racha de éxitos en telenovelas, el actor se abría paso en el cine y las series televisivas. A raíz de su detención, intentó buscar por instancias legales poder retomar su trabajo, aunque eso le fue negado de manera rotunda. Ante lo sucedido, Mane de la Parra fue cuestionado sobre si su amigo tiene planes de retomar la actuación en un futuro, a lo que respondió: “La verdad de eso no hemos hablado, no tengo la más remota idea. Más bien nuestra plática es más de amigos: ‘¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?’, pero yo estoy seguro de que él todo lo que se proponga lo va a lograr. Es una persona increíble, luchona, trabajadora y que siempre saca lo bueno de todo, así que esta no va a ser la excepción”, dijo.

¿Qué ha pasado con la apelación de Pablo Lyle tras su sentencia?

Luego de que Pablo fuera condenado, sus abogados emprendieron un curso legal para apelar la sentencia que le fue dictada a su cliente. Sin embargo, a lo largo de este proceso han surgido algunas complicaciones, las cuales han afectado el procedimiento. De hecho, en mayo pasado, se dio a conocer que la defensa de Lyle había interpuesto una queja en contra de los encargados de la transcripción de su juicio, pues se dice que estos no presentaron los documentos como se debía, y que además pretendían un excesivo cobro, asegurando desconocer que se trataba de un trabajo con miras a una apelación, según reportó el programa televisivo Ventaneando.

