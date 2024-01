Sincera, Michelle Salas revela que atraviesa por un padecimiento y pide ayuda

Si algo caracteriza a Michelle Salas es el hecho de ser una mujer de muchas facetas. Del modelaje al emprendimiento, la influencer siempre se mantiene ocupada viajando por el mundo, ahora en su etapa de mujer casada tras celebrar su boda con Danilo Díaz Granados en octubre de 2023. A raíz de los constantes cambios en su agenda se mantiene muy ocupada, por lo que para ella la hora del descanso es muy importante. Sin embargo, no todo ha sido sencillo últimamente para la también hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, pues según ha revelado le ha sido muy complicado conciliar el sueño, por lo que ha pedido ayuda a quienes siguen de cerca sus historias. De hecho, la joven compartió de qué manera ha tratado de remediar este padecimiento que se ha prolongado por dos años, sin obtener hasta ahora resultados favorables.

¿Qué le pasa a Michelle Salas ?

Sincera como suele ser con sus seguidores en redes sociales, Michelle contó qué le sucede, tras un episodio reciente del que quiso dar detalle de viva voz en un video. “Buenos días, ay no, no están entendiendo. Me acosté a las 10 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible. Estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar…”, dijo a los usuarios en la red a través de sus historias en Instagram, esto mientras viajaba en un taxi para acudir a un compromiso de trabajo. De acuerdo con Michelle, esta situación ya comienza a preocuparle, pues asegura que no logra descansar como se debe, por lo que está dispuesta a tomar cartas en el asunto para poner solución a todo.

Al ahondar en sus palabras, Michelle también contó de qué manera ha tratado de remediar sus problemas de insomnio, sin hasta ahora poder lograr poner fin a este padecimiento. “Me tomé magnesio, me tomé melatonina y no logro desconectarme. Mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo en la noche estoy como que despierta pensando y no logro descansar nada...”, confesó la experta en moda, quien a través de sus redes suele dar vistazos de lo que ocurre en su entorno personal, incluso recibiendo algunos consejos de esos fans que no pierden de vista cada una de sus publicaciones.

Michelle Salas pide ayuda

En medio de lo sucedido, Michelle no ha querido perder la oportunidad de pedir ayuda a los usuarios, segura de que alguien podría dar la solución a sus problemas para conciliar el sueño, dispuesta a trabajar para lograr un cambio en ese sentido. “Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradecería infinitamente. La verdad es que se ha vuelto ya un issue (problema) y tampoco me quiero acostumbrar a no dormir. Se me hace rarísimo porque antes yo no tenía ningún tipo de problema durmiendo, en el avión, en el tren, en donde estuviera...”, dijo Michelle en otro momento de su video, el cual logró viralizarse tan pronto lo dio a conocer.

Según ha contado, esta situación ya se ha prolongado por un tiempo, algo que la ha llevado a buscar el remedio de una vez por todas. "Yo creo que estos últimos dos años... siento que en verdad no logro descansar. Por mucho que me duerma las 7, 8, 9 horas no llego a un deep sleep (sueño profundo)”, aseguró. Más allá de lo complicado que suele ser no tener un buen descanso, Michelle se dejó ver con la actitud más positiva, con la esperanza de que todo vaya recobrando la normalidad. “Ya estoy de camino a un shoot, va a ser un día largo, así que actitud positiva. Espero poder dormirme temprano hoy y recuperar esas horas de sueño...”, comentó.

