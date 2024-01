En exclusiva, Galilea Montijo nos revela detalles de su participación como presentadora en Premio Lo Nuestro 2024

Todo está listo para que el próximo 22 de febrero se lleve a cabo la edición número 36 de Premio Lo Nuestro, una ceremonia que tiene como objetivo enaltecer El Poder de lo nuestro. Para tan importante acontecimiento, la producción quiso que fueran tres grandes mujeres las encargadas de la conducción de esta gala que tendrá como hosts de lujo a Galilea Montijo, Angélica Vale y Clarissa Molina. Tras el anunció de las anfitrionas de este año, HOLA.com México habló en exclusiva con Galilea Montijo quien, nos abrió su corazón, y nos habló de cómo se prepara para esta noche, de los atuendos con los que brillará en el escenario y de Isaac Moreno, su novio, con quien planea desfilar por primera vez sobre una alfombra roja.

El poder femenino en escena

El 2024 llegó lleno de buenas noticias para Galilea Montijo, tras sus espectaculares vacaciones de fin de año por Asia, donde visitó Japón e Indonesia. La presentadora de Hoy nos comparte su emoción por asumir este rol en la entrega por tercera ocasión: “Estoy muy contenta de que seamos tres mujeres las que vayamos a estar al frente de Premio Lo Nuestro. Es una gran responsabilidad, por supuesto, me dan nervios, pero, por el otro lado, estoy tranquila, porque sé que estamos cobijadas por un gran, gran equipo, como lo es el equipo de Lo Nuestro, toda la gente de TelevisaUnivision, porque Univision, para mí, siempre ha sido mi segunda casa”, nos compartió.

A pesar de su extensa experiencia como presentadora de eventos de este calibre, Galilea admitió que se sigue emocionando, como la primera vez, al ver a las celebridades convocadas a esta fiesta de música latina: “Siempre que me toca estar al frente, o de invitada, me vuelvo fan. Por ejemplo, me he topado con Marc Anthony y grito, pero de verdad, porque soy muy fan. En esta ocasión, me encantaría ver a Karol G y poder tomarme una foto con ella; Peso Pluma, mi paisano, que la está rompiendo en todo el mundo y también a Bad Bunny, que siempre lo he visto de lejos, pero me gustaría tomarme una foto con él”, nos contó.

Su ritual antes de entrar al escenario

Si bien, esta es la tercera ocasión que funge como conductora de Premio Lo Nuestro, Galilea nos compartió cómo contrarresta los nervios que siente antes de encabezar una ceremonia como esta: “Respiro. Lo que siempre cargo es incienso, traigo la Virgen de Guadalupe y una foto de Jesús, que siempre tengo conmigo. Es muy estresante, el arranque, después ya es una disfrutada y nos ponemos a bailar”, reconoció. También nos habló sobre los atuendos que tiene preparados para esta noche: “Llevaré el de la alfombra y otros tres: el del principio, el medio y final, siempre lo pienso así. Es parte de la diversión, por lo menos, a mí me encanta, me divierte, tienes poco tiempo para cambiarte y es parte de la adrenalina”.

Una pareja de allfombra roja

Una parte que tiene muy emocionada a Galilea Montijo es desfilar sobre la alfombra roja, el instante donde va a poder brillar con un diseño que ya eligió: “Ya tengo mi vestido, espero que les guste. Espero entrar en él, porque voy llegando de la vacación”, nos comentó, haciendo gala de su excelente sentido del humor. Fue en ese momento, cuando Galilea nos adelantó que Premio Lo Nuestro será la ceremonia en la que, ella y su novio, Isaac Moreno, debutarán como pareja sobre una alfombra roja: “¡Claro que sí!”, nos dijo emocionada cuando le preguntamos si acudiría de la mano del hombre que le devolvió la sonrisa: “La fotito sí la tendrán, porque a él no le encanta dar entrevistas y demás, pero la foto sí, claro que sí”, añadió. 'Gali' aprovechó para confesarnos que se encuentra muy enamorada, disfrutando de una gran etapa junto a su novio: “En estos momentos, te puedo decir que me siento bien, tranquila, sobre todo con paz, tenía varios meses que no la sentía, estaba pasando por un proceso que no es nada fácil, el divorcio”, reconoció.