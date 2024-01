La sincera confesión de José Ron sobre su vida sentimental

Luego de su ruptura con Luciana Sismondi, la vida sentimental de José Ron ha permanecido en el centro de atención. Y es que a pesar de que el actor ha dejado en claro que por ahora quiere enforcarse en sus proyectos más personales y disfrutar de su soltería, no se ha salvado de ser ligado sentimentalmente a algunas de sus colegas, como lo fue en su momento con Lucero y con Grettell Valdez. Es por eso que en una reciente entrevista el protagonista de la serie El Gallo de Oro se ha referido al instante de vida por el que atraviesa, aclarando que nada de lo que se dice respecto a su vida amorosa es verdad, pues por ahora se encuentra muy bien soltero. Eso sí, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en algún momento de su vida pudiera llegar a casarse, José no descartado del todo esta idea.

José Ron habla sobre el estatus de si vida sentimental

Así lo compartió durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, en el que con total sinceridad habló de su situación sentimental actual. “Yo estoy muy tranquilo, muy enfocado en mis cosas. No paro, siempre estoy buscando cosas nuevas, buscar cumplir mis sueños, me gusta mucho accionar en todo lo que me gusta, y en eso ando ahorita”, compartió el intérprete con una sonrisa en el rostro.

Al ser cuestionado respecto a la idea de llegar al altar, el actor se encargó de dejar en claro que, aunque por el momento no está en su radar un compromiso como el del matrimonio, ha dejado abierta la posibilidad de que así sea en caso de que llegue la persona adecuada a su vida. “No sé, pero soy muy paciente. Yo creo mucho que el tiempo de Dios es perfecto, en este momento me gusta disfrutar tal y como estoy así, y si más adelante llega una compañera, pues bienvenida sea”, señaló.

Sobre las características que debería tener su mujer ideal, el intérprete fue muy claro: “Yo no sé, pero yo sé que con el paso del tiempo me vuelvo más exigente, me vuelvo muy especial. Disfruto mi presente, lo que hago, lo que tengo y sobre eso me voy”, dijo. “Me gusta que sean auténticas, sinceras, tiene que haber mucha conexión, el compartir… He tenido parejas más grandes, luego he sido el mayor y así, y nada, yo creo que hay que vivir la vida, hay que disfrutar y el amor no tiene edad”, finalizó.

La firme postura de José Ron sobre el amor

A lo largo de los años, José Ron ha transitado por varias etapas en el plano romántico. Sus rupturas sentimentales y demás cambios en ese sentido, hoy son parte de los importantes aprendizajes que le han permitido reflexionar sobre su manera de asumir el presente, en contraste con la idea que tenía del amor varios años atrás. “Antes sí me recuerdo que yo ye les platicaba: ‘Quiero ser papá y la familia…’, ahora no, sí ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de ser…”, expresó en días pasados, declaraciones retomadas por Univision. En ese mismo espacio, confesó cómo asume el hecho de compartir en pareja. “He llegado a pensar que capaz yo no soy para eso…”. Mientras tanto el galán se refugia en su trabajo, dejando que todo fluya sin ningún tipo de presión. “Estoy tan enfocado en mi carrera, que no me quita ya el sueño el ser papá, ni de casarme, no sé si me quiero casar, ya como que cambió mucho mi forma de pensar”, agregó.