La reacción del mexicano Rodrigo Prieto ante su cuarta nominación al Oscar Rodrigo Prieto ha sido considerado para llevarse un Oscar el próximo 10 de marzo por su trabajo en Killers of the Flower Moon

Como ha venido sucediendo desde hace unos años, cada vez son más los mexicanos que se unen a la gran celebración del Oscar. Como era de esperarse, la edición número 96 de esta gala tiene entre sus nominados a uno de nuestros compatriotas. Se trata de Rodrigo Prieto, el reconocido cinefotógrafo mexicano que en este año ha sido considerado por la Academia en la categoría de Mejor Fotografía, gracias a su impecable trabajo en la cinta Killers of the Flower Moon. Y aunque esta es la cuarta ocasión en la que es nominado al Oscar, lo cierto es que sigue siendo emocionante para el mexicano ver su nombre escrito al de otros de sus colegas, aunque también prefiere tomarse con calma este tipo de reconocimientos, pues considera que más allá de lo que pueda representar para otros, llevarse la estatuilla dorada a casa o conseguir una nominación es solo una consecuencia de su trabajo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Lo que ha dicho Rodrigo sobre los Oscars

Así lo compartió Prieto en una charla que sostuvo con el diario El Universal, en el que con total sinceridad habló de cómo fue que recibió la noticia de su nominación. “Ya tenía planeado ver el anuncio (de nominaciones) pasara lo que pasara. Este año (2023) hubo muy buenas películas con trabajos fotográficos muy interesantes, no sólo de las nominadas, sino de las que no quedaron”, compartió con total honestidad, revelando que siguió de cerca el anuncio de las nominaciones.

En ese mismo sentido, Rodrigo se refirió a lo que para él significa el haber sido considerado por la Academia como candidato a llevarse la codiciada estatuilla dorada a casa. “(Al Oscar) no lo considero una competencia porque simplemente el arte es subjetivo y es una decisión que tomarán los cientos de miles de miembros de la Academia, y eso está fuera de mis manos. No sé qué criterio se tiene y no puede tomarse como una realidad de la calidad del trabajo que uno hace”, señaló de lo más sincero.

VER GALERÍA

Al hablar de su labor dentro de la película Killers of the Flower Moon, el fotógrafo hizo énfasis en la forma en la que tuvieron que empaparse de la historia de una cultura que era desconocida para ellos. “Fue un trabajo arduo y de meternos a fondo dentro de la cultura para tratar de contar la historia lo más auténtica y respetuosa posible. Éramos ignorantes de ella, en especial en Estados Unidos, pues la historia de los nativos americanos no se cuenta mucho y menos una trágica como esta”, explicó.

Cuatro veces nominado al Oscar

Cabe destacar, que para Rodrigo Prieto esta es la cuarta ocasión que aspira a llevarse un Oscar por su trabajo como cinefotógrafo. La primera vez que fue considerado por la Academia fue en 2006 por la película Brokeback Mountain, dirigida por Ang Lee. Posteriormente fue nominado por su labor en el filme Silence, de 2016, el cual fue dirigido por Martin Scorsese y finalmente en 2020 por The Irishman, también de Scorsese.

VER GALERÍA