La fuerte razón por la que Ingrid Coronado todavía no presenta a su novio con sus hijos

Motivada, Ingrid Coronado hace de este momento de su vida uno de los más especiales. A la par de sus emprendimientos profesionales, la conductora de televisión y radio se siente plena por el nuevo romance que vive, un aspecto de su entorno personal que ha preferido mantener bajo reserva. Sin embargo, ha sido muy abierta al compartir cómo ha planteado el panorama en ese aspecto, pues hasta el día de hoy no ha presentado a su pareja con sus hijos. Sincera, Ingrid reveló las razones detrás de esa decisión, pues lo más importante para ella es evitar que sus pequeños puedan confundirse. Entre otras cosas, la presentadora confesó si estaría dispuesta o no a casarse nuevamente, algo que tiene muy claro por ahora.

¿Por qué Ingrid no presenta a su novio con sus hijos?

Sin ningún filtro, Ingrid habló del tema de sus hijos con respecto a su nuevo noviazgo, siendo muy clara en las decisiones que ha tomado, como el hecho de no presentar aún a su galán con los pequeños. “No lo conocen, en algún momento yo creo que sí, pero por el momento creo que es importante que, por un lado, yo afiance mi relación de pareja y, por otro lado, sí creo que para los niños es importante que cuando conozcan a la pareja de su mamá o de su papá, sea ahora sí ya con quien te vas a quedar, pues si no toda la vida, por lo menos sí muchos años, y creo que todavía no es un buen momento para hacerlo…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol. “Sí creo que no es lo mismo ser pareja, que ser familia”, apuntó.

No quiere confundir a sus hijos

Para Ingrid, la mayor prioridad en este instante es poder brindar transparencia a sus hijos, principalmente a los más chicos, a los que tuvo de su relación con el fallecido Fernando del Solar. Por ello, ha sido muy cautelosa procurando dar el lugar que se merece a su expareja. “Yo siempre he sido de la idea de que cada persona tiene su lugar y para empezar mis hijos tienen un papá, aunque uno de ellos ya no esté en esta tierra, en este plano. Tienen un papá, para mí no sería agradable que le digan papá a mi pareja, mi pareja será la pareja de su mamá y será su amigo… a mí no me gustaría confundir a mis hijos…”, dijo en otro momento de la charla.

Mientras tanto, la conductora se mantiene feliz junto a su familia, enfocada en sus proyectos profesionales y motivada por la buena aceptación que ha tenido su reciente emprendimiento, el lanzamiento de un podcast en el que aborda temas personales con sus invitados. A la par, vive contenta por su reciente noviazgo, del cual ha hablado anteriormente. “Fueron varios años de soltería, siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, pues es algo que te llena de energía positiva y energía linda…”, contó en días pasados para Ventaneando.

¿Se volvería a casar Ingrid Coronado?

Segura de las decisiones que ha tomado en el terreno amoroso, Ingrid también tiene muy claras sus prioridades. A pregunta expresa de si desea o no volver a casarse, reveló sin perder el sentido del humor. “Si Sophia Lorens se casó seis veces, ¿por qué yo no? Lo que sí tengo muy claro es que no me gustaría vivir con mi pareja mientras mis hijos vivan conmigo. Mi vida como está actualmente con mis hijos y mi perro somos muy felices, funcionamos increíblemente bien, la pasamos increíblemente bien y no me gustaría cambiarlo, así es como me gusta. No sé que es lo que vaya a suceder en un futuro cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos tengan una vida, cuando ya no vivan conmigo, a lo mejor ahí sí podría ser un buen especio para hacer vida en pareja en la misma casa o no, a lo mejor el sistema en su casa de él y yo en la mía nos sigue gustando…”, dijo.

