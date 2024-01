Ale Capetillo presume el gran parecido con su mamá, Biby Gaytán, al recrear uno de sus icónicos looks Ale Capetillo se dejó ver de lo más guapa con un look noventero inspirado en Biby Gaytán

Además del talento y el carisma, Ale Capetillo heredó de su mamá, Biby Gaytán, su belleza. Algo que en más de una ocasión ha quedado en claro, pues a pesar de que la influencer comparte algunos rasgos físicos de su papá, Eduardo Capetillo, sin duda a quien más se parece es a la actriz. Tal y como lo demostró en sus redes sociales recientemente, cuando compartió con sus seguidores una de sus rutinas de belleza, en la cual aprovechó para recrear uno de los looks noventeros más icónicos de su mamá, un instante en el que sorprendió a todos sus seguidores al mostrar el resultado final, pues quedó en claro que Ale y su famosa mamá podrían pasar por la misma persona, pues el parecido entre ellas quedó evidenciado con su caracterización.

Ale Capetillo y su look inspirado en Biby

Fue a través de su perfil de Instagram que Ale publicó un video en el que mostró parte de su rutina de maquillaje para lograr el look de su mamá, compartiendo con sus fans algunos consejos de belleza y técnicas para lograr un mejor resultado. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue que conforme la jovencita iba avanzando en su cometido, el parecido con Biby cada vez era mayor, por lo que sus seguidores no tardaron en hacérselo notar en los comentarios, mostrándose sorprendidos ante la similitud física que existe entre madre e hija. “Recreando a la chica más icónica”, escribió Ale al pie de su video, etiquetando a Biby.

Para completar su look, Ale incluso se hizo el mismo peinado, para lo cual se valió de una trenza postiza que acomodó estratégicamente sobre su cabello, logrando así replicar a detalle la imagen de su mamá. Como era de esperarse, los fans de Capetillo no tardaron en reaccionar, destacando el gran parecido que existe entre ellas, así como la belleza de ambas. De hecho, Biby no tardó en reaccionar al homenaje que su hija le rindió, por lo que debajo del video comentó sorprendida: “¡Mi vida hermosa! ¡Me hiciste retroceder 30 años en el tiempo! Hasta yo me sorprendí del parecido, sólo que tú para mí eres perfecta. ¡NADIE COMO TÚ! No hay un sólo día que no piense en ti”, expresó la intérprete agradecida, dejando en claro lo mucho que extraña a su retoño, quien se encuentra viviendo en Madrid, España, desde hace casi tres años.

El capítulo más valiente de su vida

Sin duda alguna, Ale Capetillo ha tenido que enfrentarse a muchas primeras veces desde su llegada a Madrid, España, donde actualmente radica. Y es dejar su país para enfrentarse a una vida independiente lejos de su familia y de su gente, la ha hecho valorar aún más todo lo que tiene en México, pero también para reconocer sus propias fortalezas. Algo de lo que habló en una entrevista concedida a HOLA.com México. “La recompensa detrás del miedo”, nos dijo convencida al describir cómo ha vivido la experiencia de salir de su país para iniciar desde cero en otro.

Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.