¿Se volvería a casar? Sofía Vergara habla sobre su futuro amoroso

A seis meses de haber anunciado su divorcio con Joe Manganiello, con quien estuvo casada 10 años, Sofía Vergara se encuentra disfrutando de uno de sus momentos más importantes a nivel profesional con el lanzamiento de Griselda, la serie que protagoniza para Netflix y que se estrenará a nivel mundial este 25 de enero. Como parte de la promoción de esta prometedora serie, Sofía Vergara, abrió su corazón en entrevista con Raúl de Molina para el programa El Gordo y la Flaca donde se mostró muy cómoda a la hora de hablar de su futuro amoroso.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Lista para ser sorprendida por Cupido

Con la simpatía que la caracteriza, la colombiana respondió si, en el futuro, volvería a llegar al altar: “¡Claro que sí!”, dijo de inmediato, aunque completó su respuesta asegurando que no es un deseo que tenga a corto plazo: “No es algo que estoy buscando ahora mismo, me acabo de divorciar hace seis meses, yo no me voy a casar enseguida, pero lógicamente quiero estar con alguien, sí, ¿quién no?”, comentó sincera.

VER GALERÍA

Cuando el presentador quiso saber si, le volvería a dar la oportunidad a un hombre más joven, como ocurrió con su matrimonio con Manganiello: “No, joven no puede ser, porque Manolo, mi hijo, tiene 32”, añadió divertida. La actriz continuó enlistando las cualidades que debe tener un hombre para conquistarla: “Tiene que ser, no joven, cincuentón, necesito un cincuentón como yo, trabajador, no tiene que ser tan buen mozo, eso no me importa tanto, que tenga igual de plata que yo o más, que le guste viajar, que le guste comer, que le guste pasársela bueno”, dijo.

Hollywood, un sueño hecho realidad

Durante esta conversación, Sofía también aprovechó para echar un vistazo al pasado, recordando sus inicios en Hollywood y cómo consiguió su primer gran papel: “Yo no me puedo quejar, sí ha sido difícil, he trabajado muchísimo, pero mira todo lo que he logrado, cosas que yo sentía que ni me merecía. Yo siento que era como un proceso que todos debemos pasar. Yo llegué a Hollywood, yo nunca había actuado, nunca había tomado una clase de actuación y terminé en un programa como Modern family, 11 años en una de las series más exitosas, sin yo haber actuado, me cambió la vida, entonces, no me puedo quejar, ha sido difícil, pero me ha premiado mucho”, reconoció.

VER GALERÍA

Una estatuilla dorada sobre la red carpet

Anoche, Sofía Vergara, literalmente, brilló sobre la alfombra de la premier de Griselda en Miami, cita a la que llegó partiendo plaza con un vestido strapless dorado de Ralph Lauren. La protagonista de esta historia estuvo acompañada a su paso por otra de las estrellas del proyecto, su paisana, la cantante colombiana Karol G, quien realiza su debut como actriz en esta serie donde también veremos a Paulina Dávila y el mexicano, Alberto Guerra.