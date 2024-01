La decepción de Ryan Gosling con los Oscars al no haber nominado a Margot Robbie y Greta Gerwig Aunque Barbie consiguió ocho nominaciones, sorpendió el hecho de que Margot Robbie y Greta Gerwig no fueran consideradas en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director

Sin duda alguna, Barbie se convirtió en una de las películas más importantes del año pasado, pues además de ser la película más taquillera del 2023, al lograr recaudar más de mil 400 millones de dólares, la conversación en torno a su trama y a su argumento ha generado grandes debates en redes sociales. Por otro lado, el filme inspirado en la famosa muñeca, dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie, ha arrasado en las nominaciones en las diferentes entregas de premios, siendo incluso una de las más nominadas al Oscar, al ser considerada en ocho categorías, incluida la de Mejor Película. Sin embargo, no todo a sido color de rosa para los involucrados en esta producción, pues para muchos fans de Barbie e incluso para los expertos en cine, ha sido extraño el hecho de la Academia haya decidido omitir de las nominaciones a Mejor Director y Mejor Actriz a Greta y Margot, por lo que han alzado la voz en redes sociales para mostrar su descontento con dicha situación. Uno de ellos ha sido el coprotagonista de Robbie, Ryan Gosling, quien a pesar de haber sido nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel de Ken, lamentó el hecho de que su directora y su colega no hayan sido consideradas para llevarse un Oscar, por lo que no dudó en reconocer su trabajo y su labor dentro de la película, dejando en claro que, de no ser por el trabajo de ellas, él no habría sido nominado.

El comunicado de Ryan Gosling

A través de un comunicado enviado a los medios, Ryan se dijo agradecido por su nominación, la cual lo tomó por sorpresa. "Me siento muy honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

Fue entonces que el intérprete se pronunció acerca de las no nominaciones de Greta y Margot, asegurando que sin el trabajo de ellas, la película no habría logrado el éxito que tuvo. “Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo”, agregó. “Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, señaló.

Finalmente, el protagonista de películas como La La Land no dudó en destacar el trabajo que sus dos compañeras hicieron dentro de la película y la forma en la que lograron hacer de esta película una de las más importante del 2023. “Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen”, agregó el intérprete, quien no perdió la oportunidad de celebrar la nominación de su colega, América Ferrerea, quien fue considerada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. “Dicho esto, me alegro mucho por America Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento a hacer de esta una película tan revolucionaria", finalizó.

America se pronuncia ante la omisión de sus compañeras

Por su lado, America Ferrera se mostró sorprendida por su nominación, y aunque agradeció la consideración de la Academia, se dijo profundamente decepcionada de que Margot Robbie y Greta Gerwig hayan quedado fuera de las nominaciones. “Me decepcionó mucho que no estuvieran nominadas”, dijo la actriz a Variety. “Greta ha hecho casi todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear este mundo, y coger algo que no tenía un valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista”, señaló.

Respecto a Margot, la protagonista de Uggly Betty dijo: “Lo que Margot ha conseguido como actriz es realmente increíble. Una de las cosas que tiene Margot como actriz es lo fácil que hace que todo parezca. Y quizá la gente se deje engañar y piense que el trabajo parece fácil, pero Margot es una maga como actriz, y fue uno de los honores de mi carrera poder presenciar la increíble interpretación que hizo”, finalizó.

