Andrea Legarreta se ausenta del programa Hoy por un problema de salud

En medio de sus constantes compromisos laborales, Andrea Legarreta ha tenido que hacer una pausa debido a problemas de salud. La noticia fue dada a conocer a través del programa matutino Hoy, del que se ausentó esta semana a raíz de los malestares que comenzaron a aquejarla. Galilea Montijo y sus demás compañeros han expresado su apoyo incondicional a la presentadora, que todo indica se tomará el resto de la semana para recuperarse. Cabe destacar que estos días han sido de mucha actividad y emociones para Legarreta, entre sus constantes charlas con la prensa y más compromisos de trabajo, por lo que este paro en su rutina le podrá servir para retomar fuerzas, aunque se mantiene motivada por los acontecimientos al interior de su familia, como próximo lanzamiento musical de su hija Mía.

¿Qué tiene Andrea Legarreta?

Fue durante la emisión del programa Hoy del 23 de enero que Galilea dio a conocer la razón detrás de la ausencia de Legarreta, revelando el diagnóstico de salud de la reconocida presentadora del matutino de Televisa. “Le queremos mandar un beso a nuestra ‘Bebabest’, mi Andy porque pues dio resultado influenza tipo A…”, dijo la tapatía durante la presentación del primer segmento de las noticias de espectáculo. Según contó, una de las hijas de Andrea también dio positivo al virus, por lo que les envió sus mejores deseos para su pronta recuperación. “Ya sabíamos de su hijita también, de Nina, que lo tenía, les mandamos besos a las dos. Y ya lo sabe, cuídense mucho también en casa, recupérate pronto ‘Bebabest’”, agregó la conductora al abordar esta situación con la que ha puesto punto final a la incertidumbre.

Los primeros malestares de Andrea

En días pasados, Andrea dio señales en el programa Hoy de que algo estaba ocurriendo. De hecho, un día antes de ausentarse, en una de las secciones del programa, alertó a sus compañeros de cómo se sentía. “Es que me siento mal, mira, tócame, me está subiendo la temperatura, yo nada más quería algo dulcecito…”, expresó Legarreta al aire. Minutos después, se disculpó con el público televidente por su condición, pues esto le impidió realizar una rutina de ejercicios como parte del reto del que forma parte en el programa. “La verdad es que no voy a poder hacer ahorita ejercicio porque traigo una tos extraña, tengo a Nina con influenza, yo me he cuidado mucho porque no quiero que se me vaya a complicar esto”, reveló a cuadro, recibiendo todo el apoyo de sus compañeros de programa.

Por el momento, Andrea no ha dado detalles de sus problemas de salud, aunque ha estado muy activa en sus redes sociales, pues este es un instante muy especial para ella y su familia, tras el próximo lanzamiento musical de su hija Mía, su disco titulado Diablo, el cual estará disponible a partir del 26 de enero. Mientras tanto, disfruta de la compañía y el apoyo de sus seres queridos, con quienes mantiene una fuerte complicidad y cariño a prueba de todo, para muestra su relación de amistad con Erik Rubín.

El inicio de año de Andrea Legarreta

Estos días han sido de constantes acontecimientos para Andrea Legarreta. En lo personal, disfruta de ver crecer a sus hijas, Mía y Nina, quienes han demostrado su amor por los escenarios. De hecho, la menor de ellas celebró sus 17 años a principios de enero, por lo que la familia al completo se unió para festejar esta fecha durante sus pasadas vacaciones en Colorado. Del mismo modo, Legarreta se encuentra involucrada en nuevos proyectos, feliz de que todo en este instante haya podido encausarse de la mejor manera.

