La poderosa reflexión de Selena Gómez sobre su físico

Con más de 429 millones de seguidores en Instagram, Selena Gomez es la celebridad más influyente de esta red social en el mundo, razón por la que cada una de sus publicaciones se viraliza. Consciente del alcance que tiene, hace unas horas, la cantante compartió con su comunidad virtual un importante mensaje de empoderamiento con el que quiso hacerle un guiño a todas aquellas personas que están atravesando por alguna dificultad. Con una imagen de ella, captada en 2013, Selena habló de sus cambios físicos y de lo orgullosa que está de su cuerpo.

El poderoso mensaje

A nueve años de haber sido diagnosticada con lupus, Selena Gomez continúa luchando contra los efectos de los medicamentos para controlar la enfermedad: “Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así”, escribió sobre la foto donde aparece disfrutando de una jornada en la playa, luciendo un bikini. “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”, se lee sobre otra imagen de ella actualmente.

Orgullosa de su físico

En otra historia, Selena habló de las consecuencias que el tratamiento médico le produce en su cuerpo: “Tiendo a retener líquidos y eso pasa muy a menudo. Solo quería animar a cualquier persona que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan", explicó.

Por último, Selena reiteró que el físico no debe ser un tema de conversación: “Así que, bueno, no soy una modelo y nunca lo seré. Sólo quería decirles que los amo y que gracias por apoyarme y comprenderme. Y si no lo hacen, se pueden ir, porque sinceramente no creo que haya que avergonzar a las personas por eso (sus cuerpos)”, escribió en la parte final de este mensaje que rápidamente se viralizó.

Su evolución

Durante una entrevista para la revista Fast Company, Selena Gómez reveló cómo se sintió el día que comenzó a notar que su cuerpo había cambiado, durante una prueba de vestuario para una sesión de fotos, en la que no encontró una talla adecuada dentro de las opciones que le prepararon: “Eso me hizo sentir avergonzada. Aunque, qué poco realista es esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie”, dijo, convencida de que la conversación sobre los cuerpos ajenos tiene que parar.