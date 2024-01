Él es el nuevo integrante de la familia de Aislinn Derbez

El viaje que recientemente hizo Aislinn Derbez a Guinea fue muy especial en muchos sentidos, no sólo porque cumplió su sueño de aprender a bailar a ritmo de tambores, sino también, porque regresó del país africano muy bien acompañada. Hace unas horas, la primogénita de Eugenio Derbez compartió en sus historias de Instagram imágenes del nuevo miembro de su familia, se trata de un pequeño gato que encontró en las calles de Guinea y que le robó el corazón.

El nuevo miembro del clan

Después del gran sabor de boca que le dejaron sus vacaciones en África, Aislinn Derbez compartió con sus seguidores detalles de cómo se cruzó por su camino el gatito que llegó a su hogar para cumplir el anhelo de su hija Kailani, quien desde hace un tiempo le había expresado sus ganas de tener un minino en casa: “Tenemos un nuevo integrante en la familia y les tengo que contar esa historia, porque es larga”, escribió la actriz junto a una imagen donde vemos a su hija cargando al gatito.

Aislinn narró cómo fue que encontró al gato: “En esos días fue cuando encontramos a esta cosita hermosa en la calle, solito y todo lleno de tierra”, comentó junto a una foto de su mascota, el día en que lo conoció. Según narró, a partir de ese momento, el gato no se le volvió a despegar, incluso mostró imágenes de cómo se acurrucaba en su cuello para dormir: “Lo traíamos por todos lados y se portaba perfecto. Y se nos derretía en las manos cuando le dábamos amor”, añadió.

Un obsequio a su hija

Después de que fue su compañero durante los días que permaneció en Guinea, cuando el vuelo de regreso a casa se aproximaba, Aislinn tomó la decisión de hacer el trámite correspondiente para viajar con el gato a Madrid donde vivirá los próximos tres meses, debido al rodaje de la primera cita en la que trabajará con Mauricio Ochmann, tras su divorcio: “Me atreví a traerlo, porque Kai moría por tener un gato desde hace años y yo nunca había tenido uno y como no sabía cómo son, me daban nervios. En dos semanas ha crecido un montón”, añadió.

Un viaje muy significativo

Hace un par de días, Aislinn compartió más detalles de su viaje a Guinea, una aventura que realizó con un grupo de amigos encabezados por el músico Jaime Kohen, con quien tiene una cercana relación desde hace más de 18 años: “Estas últimas dos semanas me fui con mis mejores amigos a uno de los viajes más inolvidables de mi vida. Quien me conoce sabe lo mucho que la música y danza africana significa para mí, pero ¿hacerlo yo?, jamás. Lo veía como algo demasiado difícil e imposible. Romper esa barrera, volverlo parte de mí y conocer a tanta gente tan maravillosa me abrió el corazón de una manera inexplicable”, escribió sobre sus vacaciones.