Paulina Mercado y la importante petición que le hizo a Juan Soler antes de su operación

Inspirados por el amor, Juan Soler y Paulina Mercado caminan tomados de la mano mientras trazan planes a futuro. Así mismo, se mantienen unidos en todo momento para hacer frente a los instantes complejos, como cuando semanas atrás la presentadora de televisión tuvo que someterse a una cirugía en el cerebro para que le fuera extirpado un tumor. Aunque por fortuna todo salió bien tras la intervención, Paulina reconoce que fue tal la preocupación en el momento que se vio orillada a tomar ciertas decisiones, lo que implicó que hiciera a su novio una importante petición en caso de que su circunstancia diera un giro dramático.

La petición de Paulina a Juan

Sincera al tocar el tema, Paulina contó en una reciente entrevista la angustia que vivió ante el panorama de su cirugía, pues, aunque había certeza de que todo saldría bien, quiso asegurarse de la situación fluyera con orden si algo extraordinario ocurría, lo que de inmediato hizo surgir uno de sus temores. Ante tal escenario, pidió a Juan Soler seguir sus indicaciones: “Cuando me llevaban al quirófano, le tomé la mano a Juan y le dije: ‘Prométeme que si quedo mal, vas a hacer algo para que yo no esté en este mundo’. Y él me dijo: '¡Te lo prometo!’…”, reveló la conductora en una plática concedida a la revista TVNotas.

Para Paulina, el episodio médico de su cirugía fue un instante de profunda reflexión, en el que unida a Juan pudo salir adelante emocionalmente, asumiendo con la actitud más positiva este evento de salud que destapó a través del podcast que comparte con el actor argentino. Finalmente, tras varios días de recuperación en casa, la presentadora ha podido retomar su rutina en el trabajo, disfrutando de su noviazgo con Soler, su mayor cómplice en este momento. “Agradecida por estar con este ser que se ha portado impresionante conmigo, de verdad ha sido un ángel, no se me ha despegado…”, dijo la conductora horas después de la intervención, agradeciendo así a su novio.

El temor Juan Soler antes de la cirugía de Paulina

En días pasados, Juan Soler se sinceró sobre lo complejo que resultó para él emocionalmente enfrentar la noticia de la cirugía de Paulina. Aunque los pronósticos siempre fueron favorables, asegura que no pudo evitar sentir temor. “No había miedo, había pánico… quien realmente sufre es la persona que ama a esa persona porque ese sufrimiento de que estás por perder algo y de que no quieres ver sufrir a la otra persona, es un doble sufrimiento…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale el Sol. “Me dio mucho miedo, definitivamente, ya cuando el doctor fuimos al chequeo el doctor le dijo: ‘La operación fue increíblemente exitosa, fue cuando me relajé…”, explicó el intérprete.

A pesar de lo complicado que pudiera resultar una intervención en el cerebro, Juan asegura que tanto él como Paulina trataron de mantenerse siempre positivos, una actitud que suelen aplicar a todas las instancias en su vida. “Nosotros le apostábamos a todo lo alto, juntos, muy unidos, con mucho apoyo, pero jamás pensamos en un mal desenlace…”, dijo. Mientras tanto, la pareja se mantiene enfocada en su relación, disfrutando de compartir con sus seguidores su felicidad, sus ambiciones a futuro y también sus consejos a todos aquellos que han logrado ser parte de su comunidad de seguidores.

