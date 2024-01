Sylvia Pasquel rompe el silencio y recuerda cómo vivió el paso del huracán en Acapulco

A tres meses del devastador paso del huracán Otis en Acapulco, Sylvia Pasquel, una de las famosas que se encontraba en el puerto cuando el desastre natural tocó tierra, rompió el silencio y habló por primera ocasión de cómo logró sobrevivir al ciclón que dejó con graves afectaciones la propiedad que tiene frente a la bahía. En medio de la recuperación, por la fractura en la mano que sufrió durante su viaje a Turquía, la primera actriz acudió al programa radiofónico de Maxine Woodside, Todo para la mujer, recordó las horas de angustia que pasó resguardado, junto a su trabajadora, en el cuarto de servicio de la casa.

El refugio dentro de su casa

Aunque su propiedad sufrió graves daños estructurales, una parte de la casa resultó intacta, zona donde ella y su trabajadora usaron como refugio durante el paso del huracán: “Mi casa de frente a la bahía, pero en la parte de atrás, las habitaciones, están en un pasillito, están tres habitaciones, la del fondo, que es donde es la habitación de la chica que trabaja conmigo, es como un bunkercito, no tiene ventanas, tiene una ventanita, pero me refiero, a que no está expuesta, entonces ahí nos encerramos”, explicó.

Sus mascotas, su mayor preocupación

Uno de los momentos más angustiantes fue cuando, debido a la premura con la que tuvo que ingresar a la habitación donde se protegieron, no tuvo tiempo de resguardar a sus mascotas: “Mis perros no quisieron seguirme, me la pasé llorando toda la primera parte del huracán, porque ninguno me quiso seguir. Los que estaban ahí conmigo, en la recamara, se escondieron debajo de la cama, los otros que están en el patio, se metieron a sus casas, mi guacamaya voló y al de arriba, ya no nos dio tiempo de sacarlo, entonces, la única que me siguió fue una perrita french”, recordó.

Debido al peligro que representaba abrir la puerta en medio del paso del huracán, Sylvia permaneció en la habitación lidiando con la angustia: “Estaba llore y llore y rece y rece: ‘Diosito, te pido por mis animalitos, que no les pase nada’. Como a la hora y media, un silencio total, que dicen que es cuando está el ojo del huracán encima, le digo: ‘Vamos ahorita por los perritos’, abrí la puerta y estaban todos los perros ahí, entraron. Faltaban dos, fuimos por ellos a la recamara, subió Mada a ver a Tadeo y ya Tadeo ya no estaba, nos bajamos y nos encerramos hasta que terminó el huracán, como a las 3: 30 de la mañana”, comentó sobre la mascota que no apareció.

El mensaje a su familia

Tras el devastador paso de Otis, Sylvia Pasquel quien, recordemos, tenía la mano lastimada debido a su caída en Turquía, salió a cerciorarse de que sus vecinos estuvieran bien, fue casi en ese momento, que decidió reportarse con su familia que, desde el primer momento sabía que estaba bien: “Le mandé un mensaje a mis hermanas, a mi hija y a mis nietas, le dije: ‘Estoy bien, no se preocupen, voy a estar incomunicada’”, aclaró, echando por tierra la versión que algunos medios manejaron asegurando que estuvo desaparecida, puntualizó que tras reportarse con su familia quedó incomunicada, con el resto de la población de Acapulco.