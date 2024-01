Por primera vez, Verónica Castro habla de la nueva novia de su hijo Cristian

En días pasados, Cristian Castro sorprendió con la noticia de su nuevo romance. Esta vez el cantante disfruta de su noviazgo con una mujer de nacionalidad argentina de nombre Mariela, a quien conoció mientras buscaba una casa en renta por aquel país. Tras haber hecho algunas apariciones públicas, Cristian ha compartido no solo su emoción por el instante que vive, sino también la alegría que le provoca que, en próximos días, su madre, Verónica Castro, podrá conocer a su nueva conquista. A propósito de esto, la reconocida actriz ha tomado la palabra durante una reciente entrevista para hablar de Mariela, feliz de que su hijo haya podido encontrar el amor y la estabilidad en ese sentido.

Verónica, feliz por la novia de Cristian

De lo más amable, Verónica concedió una entrevista telefónica al programa televisivo Ventaneando, espacio en el que se vio motivada a compartir con Pati Chapoy, titular de la emisión, los detalles en torno a la nueva etapa en la vida de Cristian. “¿Quieren una noticia? Pues que siempre no tuve nieto, tuve nuera. Ya me la presentó por teléfono Cristian. Ya vienen ahora yo creo que la segunda semana o tercera, cuando trabaja con Yuri, van a hacer la presentación y vienen para acá…”, confesó la estrella de cine, teatro y televisión, contando los días para que ocurra ese encuentro, que probablemente se dará en febrero.

Para Verónica no hay mayor dicha que ver a Cristian feliz por esta nueva ilusión, así lo reiteró durante su charla con el espacio antes citado. “Está muy contento, la verdad lo veo feliz y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también porque no se había acomodado y parece que ahora está contento, está acompañado, le veo otra cara, lo veo hasta que tiembla de repente la carita, le da pena hasta dar besitos en la cámara, pero le digo que lo geo muy bien. Está feliz, yo lo veo muy contento, y la verdad los oigo, por la noche cuando me llaman los dos sí están felices, están haciendo planes y quieren viajar juntos, van a venir y van a hacer lo de la casa porque ella vende departamentos, vende casas y le gusta mucho su trabajo…”, explicó.

¿Qué opina Verónica de la novia de Cristian?

Durante la conversación, Verónica se expresó con total apertura sobre Mariela, a la que pudo conocer en videollamada. A sí mismo, celebró el hecho de que la joven sea una mujer con planes y proyectos de vida bien trazados, lo que asegura complementará a su hijo. “Yo creo que es una persona, nosotros que somos como artistas medio desordenados para nuestras cosas, le va a poner un orden (a Cristian). Yo creo que sí le hacía falta alguien que le ordenara, que lo quisiera y que él se sintiera cómodo, una mujer que tiene una edad suficiente, que ya tuvo hijos, que es preciosas, que tiene una carrera, está avanzada en todo, es una mujer hecha y derecha…”, dijo.

Al ahondar en sus palabras, Verónica destacó las cualidades de Mariela, recordando un poco de la conversación que ambas tuvieron el día en que se conocieron a la distancia. “Tiene un hijo de 20 años es una joven avanzada, una mamá soltera en este momento, pero muy contenta, una muchacha muy guapa, muy entera, muy mujer…”, agregó, evocando el instante en que Cristian le presentó a Mariela. “A mí me dijo: ‘Mamá, encontré a una chica que me encanta, que la quiero, que me gusta, te la presento… Te voy a abrir la pantalla y le digo: ‘Qué tal, cómo estás, qué guapa estás, te lo agradezco mucho, qué bueno que le encontraste su casa, pero parece que encontró más que la casa’…”. Sobre si pudiera haber una futura boda entre ambos, Verónica dijo: “Con lo fácil que es él seguramente sí… Seguramente tendremos fiesta rápido…”, dijo entre risas.

