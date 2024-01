Tras la incertidumbre, Angélica Rivera rompe el silencio sobre su comentado regreso a la televisión

A unos años de haber concluido su faceta como primera dama de México, Angélica Rivera, quien fuera esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, ya contempla su próximo regreso a la televisión. Así lo ha confirmado de viva voz la actriz, tras las recientes versiones dadas a conocer por Danilo Carrera, quien aseguró que había hecho unas pruebas a cámara con la también protagonista de la telenovela Destilando Amor. Dispuesta conversar con los medios, Angélica se tomó un tiempo para responder algunas preguntas, revelando también cómo se encuentra en este momento en el que disfruta de la compañía de sus hijas, especialmente emocionada por el reciente compromiso sentimental y futura boda de Sofía Castro.

Angélica, lista para poner fin a su pausa en la televisión

En tono amable, Angélica habló con los reporteros que la captaron durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, instante en el que iba acompañada de su hija Sofía, felices de viajar juntas para atender algunos compromisos relacionados con la boda, según dijo la joven intérprete. En ese espacio, Rivera fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Danilo, quien aseguró que había hecho unas pruebas con ella. “Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto ya voy a estar (de regreso)”, expresó, declaraciones retomadas por medios como Sale El Sol. Ante la insistencia de los comunicadores sobre el tipo de proyecto en el que podría participar, dijo: “Ya hay muchos planes que tengo y ya lo sabrán, telenovela, cine serie…”, explicó.

Fue en 2007 cuando Angélica realizó su última telenovela antes de asumir su posición como primera dama de México. Destilando Amor fue el melodrama a cargo de Televisa que le permitió sumar otro éxito a su carrera, y fue gracias a esa participación que ganó el sobrenombre de La Gaviota, como también era llamado su personaje de Teresa Hernández en la historia. Aunque en ocasiones anteriores Rivera había dado señales de su intención de volver a la pantalla chica, esta vez se ha pronunciado con mayor apertura sobre el tema, por lo que podría ser que en menos de lo esperado la actriz pueda retomar sus actividades en los foros televisivos.

Orgullosa de ser mamá

A lo largo de este tiempo en que ha preferido mantener un bajo perfil, Angélica Rivera ha tenido la oportunidad de enfocarse en su faceta como mamá. Junto a sus hijas Sofía, Fernanda y Regina, ha podido consolidar gratas memorias, como la del reciente compromiso amoroso de su primogénita. A pregunta expresa de cómo se encuentra y de cómo hace para verse plena, dijo: “Ser feliz, estar en amor con las niñas. Tengo 54 años y 54 años muy felices entonces yo creo que todo se refleja en la felicidad que uno trae adentro…”, explicó la intérprete.

Al ahondar en sus palabras, Angélica reiteró lo mucho que ser mamá la llena de ilusión, especialmente por el reciente acontecimiento familiar tras el compromiso amoroso de Sofía. “He disfrutado mi vida siempre y lo más importante es que he sido una mamá completa y feliz y ahora compartir con mi niña esta felicidad tan grande me llena todos mis días y me hace mejor persona…”, explicó la estrella de melodramas, quien al ser cuestionada sobre si ya desea ser abuela, dijo: “La verdad lo que ellos decidan, yo ahí sí ya no me voy a meter, lo que ellos decidan… Lo importante para mí como mamá es que mis hijas estén contentas, felices…”, contó La Gaviota, quien hizo la promesa a la prensa de dar a conocer lo que venga en el sentido laboral para ella próximamente.

