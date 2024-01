Por primera vez, Vanessa Huppenkothen revela cómo se dio su salida de 'Televisa'

Después de ocho años en ESPN, Vanessa Huppenkothen se ha consolidado como una de las conductoras de deportes preferidas del público. Antes de llegar a este canal, conocido como uno de los más importantes en este rubro, la conductora comenzó su carrera en Televisa, empresa a la que ingresó en 2007, luego de su paso por Nuestra Belleza México. Como pocas veces, la presentadora habló de su pasado en la televisora de San Ángel y de su salida, en 2016, cuando pidió que le rescindieran el contrato de exclusividad, para continuar con su sueño en los deportes.

Su adiós de Televisa

Durante una sincera charla con su ex compañero en Televisa, Ricardo Peláez, para el canal de Youtube del comentarista deportivo, Vanessa recordó los motivos por los cuales decidió terminar su relación laboral con la televisora, luego de 9 años de trabajar en sus filas: “No sé si te ha pasado cuando llevas mucho tiempo en el mismo lugar, te estancas, quieres más, pides más, a veces no se te dan las cosas y tu crecimiento tienen que entender que tal vez ya no esté ahí”, recordó sobre su paso por Televisa Deportes.

Por primera ocasión, Vanessa puntualizó que su salida fue una decisión que se tomó en conjunto, luego de que la televisora le planteara dejar los deportes e involucrarse en otro tipo de emisiones ajenas a esta fuente: “Televisa quería meterme a otro tipo de programas. Yo siempre aclaré que deportes era mi pasión y de no estar en deportes no iba a estar contenta y pedí salir”, explicó la presentadora quien con su decisión pudo continuar trabajando en lo que más la apasiona: los deportes.

¿Qué pasó con su exclusividad?

Huppenkothen recordó que, como tenía una exclusividad, antes de que decidiera salir de Televisa comenzó a buscar nuevas opciones y encontró la oportunidad en ESPN, donde ingresó de inmediato: “Llegaron a un acuerdo ambas televisoras y lo logré. Al momento de no lograr mis objetivos con Televisa Deportes, yo dije busco a dónde me puedo ir, todavía tenía un contrato de exclusividad y eso me frenaba un poco. Nunca me fui por la puerta de atrás, para nada, al contrario. Pero si yo quería seguir en deportes iba a ser en otra televisora”, dijo.

Su llegada a ESPN

Echando un vistazo al pasado, Vanessa admitió que cuando llegó a ESPN, las cosas eran muy distintas y tuvo que demostrar desde cero sus habilidades como conductora deportiva: “Llevo 8 años, qué rápido, es que se pasa rapidísimo. Estoy contenta, aprendí muchísimo, porque era hablar de todos los deportes, ganarme una credibilidad, porque en Televisa quizás era la niña guapa, pero acá ya no”, explicó.