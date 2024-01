Desde la playa, Cristian Castro y su novia comparten nuevas fotos juntos

Después de hacer oficial su noviazgo con la argentina Mariela Sánchez, Cristian Castro se encuentra disfrutando al máximo de su romance. Más enamorado que nunca, en las últimas horas, el mexicano utilizó su cuenta de Instagram para compartir nuevas fotos al lado de la agente de bienes raíces que le robó el corazón. El intérprete de Azul publicó varias instantáneas captadas en el viaje que realizaron este fin de semana a Punta del Este, Uruguay, donde aprovecharon el espectacular escenario para posar en estos nuevos retratos.

Sus nuevos posados en la playa

Sin necesidad de agregarle ningún texto a la publicación, Cristian únicamente se limitó a colocar un emoji de corazón y etiquetar a su espectacular novia. Hace unos días, durante un enlace, la pareja concedió su primera entrevista conjunta en la que el cantante compartió que conoció a Mariela gracias a que ella le rentó una propiedad en Argentina y que fue amor a primera vista: “Agarré mi camioneta y me fui 8 horas hasta Córdova. Llegué a la casa que me estaba alquilando Mariela, ahí estaba ella para entregarme la casa. En cuanto la miré, no sé, sentí tanta atracción”, comentó el cantante al programa Secretos verdaderos.

Un amor a primera vista

El cantante relató que, en cuanto vio a Mariela, supo de quién era la indicada: “Quise besarla y no le dije ni una palabra y ya la estaba besando”, recordó el mexicano. Por su parte, la argentina reconoció que, aunque es común que en su trabajo se cruce con celebridades, nunca imaginó que Cupido la flecharía con Cristian Castro: “Tengo muchos clientes famosos, pero nunca me imaginé Cristian Castro, jamás”, reconoció. Mariela reconoció que ya era fan del cantante antes de que sus caminos se cruzaran: “Sí, ¿quién no ha escuchado temas?”, admitió.

Durante esta charla, Cristian, quien no pudo evitar la emoción que siente al estar enamorado, aseguró que Mariela lo ha inspirado a hacer nueva música y adelantó que prepara un tema especialmente para ella: “Se lo prometí justito ayer, le dije: ‘Te voy a escribir la canción más linda de este mundo, porque te la mereces’. En estos días voy a agarrar la guitarra y le compongo algo, porque, te juro que es la morocha más linda de Argentina, mírenla bien, ustedes juzguen”, añadió el cantante haciendo referencia a la belleza de su novia.

La reacción de sus familias al noviazgo

Sincera, Mariela contó cuál fue la reacción de su círculo más cercano cuando estalló la noticia de su noviazgo en los medios de comunicación: “Fue, primero, complicado, tengo un hijo de 20 años y mi mamá. No estamos muy acostumbrados a lo mediático. Al principio mi hijo no quiso saber nada, pero él habló con mi hijo y con mi mamá”. Por su parte, Cristian no tuvo ningún problema, pues Mariela se ganó la simpatía de Verónica Castro muy rápido: “Mi mamá ya sólo habla con Mariela, ya no habla conmigo, es increíble”, dijo. Por último, cuando le preguntaron a la argentina, cómo es Cristian como novio, contó: “Muy respetuoso, muy educado, cariñoso, me trata todo el tiempo bien, me gusta”.