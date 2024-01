Rodeada de amor, Eiza González celebra por anticipado su cumpleaños 34

Con total entusiasmo, Eiza González abraza este comienzo de 2024, tras despedir un año contrastante en el que pudo atesorar grandes lecciones y consolidar importantes proyectos de trabajo. A tan solo unos días de celebrar su cumpleaños número 34 el próximo 30 de enero, la actriz ha sido consentida por anticipado con una fiesta de la que compartió algunos vistazos, no sin agradecer a sus amigos por este detalle que logró conmoverla. Para la intérprete mexicana se trata de un instante significativo tanto personal como profesional, pues la llegada de su nueva vuelta al sol coincide con la noticia del reciente proyecto cinematográfico en el que participará titulado Fountain Of Youth, dirigido por Guy Ritchie y en el que compartirá créditos con Natalie Portman y John Krasinski.

El sorpresivo festejo de Eiza

Cercana como suele ser con sus fans en redes sociales, Eiza compartió algunas historias de la sorpresa que recibió. Según contó, esta celebración se adelantó por un motivo muy especial. En una de las publicaciones, aparece sonriente mientras le cantan el Happy Birthday, al mismo tiempo que sus amigos le llevan un pastel de cumpleaños con varias velitas. “Celebración de cumpleaños anticipada con mis amigos, porque no estaré con ellos en mi cumpleaños real. Los amo mucho, chicos”, escribió la actriz en uno de los clips que presumió este fin de semana. Así, la estrella de cine y series televisivas da comienzo a los festejos, motivada por todo lo que le espera en su nuevo año.

Para esta ocasión tan especial, Eiza y sus amigos disfrutaron de una tarde de videojuegos. En algunos clips la actriz aparece jugando y divirtiéndose al máximo, al igual que los demás invitados a esta fiesta. Por supuesto, tampoco olvidó presumir el pastel que le regalaron decorado con un patito bañado en diamantina rosa, así como con la leyenda “feliz cumpleaños, Eiza”. Emocionada, dedicó un mensaje a quienes fueron partícipes de esta sorpresa. “Amo a mis amigos”, escribió la intérprete, quien posó muy casual para varias de las instantáneas capturadas por la lente de sus amigos, quienes no dejaron de enviarle sus buenos deseos, según se aprecia en otra foto en la que aparece sosteniendo un cinturón de campeonato de la WWE.

Fountain Of Youth, el nuevo reto profesional de Eiza

2024 es un año de grandes oportunidades para Eiza González. A la par de celebrar su cumpleaños en unos días, la actriz se encuentra plena por su nueva película titulada Fountain Of Youth, en la que trabajará junto a Natalie Portman. El anuncio ha generado gran emoción entre los fans de la actriz, quienes la han felicitado por este gran reto que la tiene muy emocionada. La cinta para Apple TV aborda la historia de dos hermanos que se asocian para buscar la codiciada fuente de la juventud. Apoyados de su conocimiento de la historia podrán revelar las pistas dando un giro a sus vidas que posiblemente les permitirá encontrar la inmortalidad.

El emotivo inicio de año de Eiza

Con nuevos bríos, Eiza arranca este 2024 dejando atrás un año de contrastes. En días pasados, tras retomar su actividad en redes sociales, expresó lo mucho que la conmueve recordar esos días de 2023 en los que viajó a Nueva Zelanda para rodar el filme titulado Ahs. “Los últimos tres años me he dedicado a construir, a construir y a construir para este 2024. El tiempo ha pasado tan rápido y tan lento a la vez…”, escribió en aquel momento. “He sido frágil, me esforcé hasta el límite, cambié y me reinventé. Me siento como un arcoíris después de una hermosa tormenta…”, dijo.

