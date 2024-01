El orgullo de Roberto Palazuelos ante el reciente logro de su hijo en la escuela militar

Para Roberto Palazuelos siempre ha sido muy importante el bienestar de su familia y muy en especial de su hijo, Roberto Jr, a quien ha procurado transmitir los mismos valores que en su momento sus padres le dieron a él y brindarle las mejores herramientas para construir su propio camino. De hecho, desde hace algunos años, el jovencito estudia en una escuela militar de Estados Unidos, en donde poco a poco se ha ido destacando de entre sus compañeros, algo por lo que el actor se siente sumamente orgulloso, por lo que no duda en celebrar por todo lo alto los logros de su retoño. Tal y como sucedió recientemente, cuando el intérprete hizo eco del reciente hito en la historia escolar de su hijo, algo que festejó con total orgullo y admiración hacia el jovencito.

Las palabras de Roberto para su hijo

A través de su perfil de Instagram, Palazuelos compartió una imagen de Roberto Jr, en la que se le puede ver vistiendo su uniforme militar a las afueras de su escuela. Al pie de la imagen, el ‘Diamante Negro’, como es conocido entre sus amigos y sus fans, escribió unas emotivas palabras en las que habló del orgullo que siente al ver a su hijo realizado como estudiante. “Felicidades por tu ascenso hijo. Te has ganado a pulso todo y hoy ya eres oficial, aprendiste a obedecer y disciplinarte hoy te conviertes en líder y jefe”, escribió el también empresario en las primeras líneas de su mensaje.

Roberto continuó dejando en claro lo feliz que lo hace ver que el jovencito se está desarrollando de la mejor manera, por lo que no dudó en aprovechar la ocasión para refrendar el gran amor que tiene por él. “Eres mi orgullo, mi sangre y mi legado. Te amo. @robeertpg tercera generación en Culver”, compartió emocionado”, finalizó el actor sumamente conmovido.

Siempre orgulloso de Roberto Jr

No es la primera vez que Roberto se muestra orgulloso de los logros de su hijo, pues hace apenas unas semanas el actor felicitaba al joven por su confirmación religiosa, un evento que para el actor fue sumamente importante y significativo, pues además lo compartió con su exesposa, Yadira Garza, con quien mantiene una cercana relación. “Nada más bonito para mí estos días que ver a mi hijo amando a Dios, se acaba de confirmar”, escribió el intérprete al pie de una publicación de Instagram. “Pienso que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y a tener fe en su poder, fue una ceremonia muy bonita a lado de Yadi. Al final dejamos estas rosas blancas a la Virgen de Fátima”, finalizó.

Las importantes lecciones a su hijo

Para Roberto Palazuelos, dar a su hijo la mejor educación es prioridad, y aunque está en sus manos proporcionarle todo lo que el joven podría desear, sabe muy bien que, como todo papá, debe poner límites. “No le doy todo, se tiene que ganar sus cosas con buenas calificaciones, con sus clases de box, con todo lo que hace. Yo lo traigo bien limitado… No me gusta echarlo a perder, yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial. Mi papá fue muy duro conmigo en muchos aspectos y por eso yo saqué la garra que saqué para los business…”, contó durante una entrevista concedida meses atrás al programa televisivo De Primera Mano, espacio en el que destacó lo mucho que lo llena de orgullo dedicar su tiempo a la paternidad.

