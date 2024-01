Como nunca, Arturo Carmona habla de su pasado noviazgo con Jacky Bracamontes

Fue a raíz de un proyecto de trabajo que Jacky Bracamontes y Arturo Carmona iniciaron un noviazgo que duró poco más de dos años. Sin embargo, la situación no prosperó debido a circunstancias muy específicas, según ha revelado el actor, quien como pocas veces habló de esta etapa de su vida en la que, asegura, estaba muy enamorado de la también ex reina de belleza. Abierto a dar detalles de los acontecimientos que detonaron esa ruptura, Carmona recordó que incluso tenían contemplado convertirse en esposos, algo que si bien no logró concretarse les permitió encausar su vida por otros caminos. Por ese entonces, el intérprete había superado el término de su matrimonio con Alicia Villareal, cantante con la que además tuvo una hija, Melanie, de 23 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué pasó en la relación de Arturo y Jacky?

Dispuesto a tocar el tema de ese periodo de su historia personal, Arturo concedió una entrevista para el canal en YouTube de Fernando Lozano, en el que expuso el motivo por el que su relación con Jacky comenzó a tomar un rumbo distinto. “Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole: ‘No, no, no’… Se empieza convertir en un conflicto, Jacky estaba muy bien pero de repente le viene un tema y me decía: ‘Es que yo quiero ser la uno en tu vida, es que soy la dos’…”, explicó el intérprete, quien aseguró que debido a su pasado amoroso, a la par de ser padre de una hija, había ciertas dudas por parte de los cercanos a la también presentadora de televisión. “Ella me decía: ‘Es que vas a seguir viendo a su mamá’, le dije: ‘A ver, Jacky, número uno, para empezar mi hija no es un problema’. Yo ya me empecé a relajar, dije: ‘No es por ahí’…”, contó.

A pesar de lo que según Carmona ocurría, la relación tomaba fuerza. Sin embargo, nada impidió que pudiera darse la ruptura. “Yo ya empezaba a buscar cosas, pero ya teníamos un rato, ya habíamos avanzado muchísimo, como dos años y medio duramos Jacky y yo…”. En ese espacio, también reveló cómo le afectó emocionalmente concluir esa relación. “Sí me pegó muchísimo porque estaba muy enamorado, ya para querer casarte…”, confesó el actor, quien ha podido pasar la página de esos episodios que en su momento generaron gran interés mediático.

VER GALERÍA

¿Cómo se dio la ruptura?

En medio de las circunstancias, Arturo recuerda el instante en el que él y Jacky tomaron la decisión de poner punto final a lo suyo, una decisión difícil porque, además, afirma, compartían un círculo de amigos. “De repente nos encontrábamos y nos saludábamos con mucho cariño, pero nos afectaba porque queríamos estar juntos, entonces hasta que decidimos cortar lazos totalmente, y tenemos muchos amigos en común, ese es el tema…”, explicó el intérprete en otro punto de la reveladora charla.

Lejos de lo acontecía durante su noviazgo con Jacky, Arturo recuerda también cómo era la convivencia con la familia de Jacky, de quienes guarda un vívido recuerdo. “Me llevaba muy bien con su familia, su familia encantadora. Don Chuy, su hermano, Alina su hermana. El tema era más la mamá, lo respeto y lo entiendo, no es una crítica, no estoy hablando mal, al final todos queremos lo mejor para nuestros hijos…”, explicó Carmona, quien en este momento disfruta de la estabilidad, enfocado en brindar amor a su familia y motivado por sus constantes proyectos profesionales.

VER GALERÍA