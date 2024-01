Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, revela que ya tiene novio

Si de algo se sienten felices Gabriel Soto y Geraldine Bazán, más allá de su ruptura sentimental, es del hecho ver transcurrir el tiempo a través de sus hijas, Elissa Marie y Alex Miranda, de 14 y 9 años respectivamente. Con emoción, la expareja ha vivido grandes instantes junto a sus pequeñas, como el pasado debut de su primogénita en la actuación en 2021, así como su reciente participación en una pasarela de moda, en la que lució un llamativo vestido de XV años, a propósito de que en tan solo unas semanas celebrará esta importante fecha cobijada por el amor de su familia. Y no solo eso, pues para Elissa Marie la vida ha tomado un nuevo matiz, inspirada por el amor tras haber iniciado su primer noviazgo, según confirmó la adolescente en una reciente entrevista.

La ilusión de Elissa Marie

Con total emoción, Elissa habló para las cámaras del programa televisivo Ventaneando, en el que además de contar cómo vivió la experiencia de portar y modelar un vestido de XV años sobre la pasarela, reveló que ya tiene novio, algo de lo que meses atrás su padre Gabriel ya había dado pistas. “Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita…” dijo sonriente para la cámara, y aunque un tanto nerviosa, se mostró segura durante la plática, la primera que concede al reconocido programa de espectáculos, según dijo Pati Chapoy al presentar este reportaje. Así, la vida de Elissa comienza a tomar nuevos rumbos, contando con el apoyo incondicional de sus padres.

Lo que dijo Gabriel Soto

En julio de 2023, Gabriel hablaba ante las cámaras sobre lo mucho que está pendiente de sus hijas en todo momento. Por supuesto, la situación con su primogénita Elissa ha sido especial, pues según dijo el actor por esas fechas, la jovencita ya tenía un pretendiente. En ese instante, Soto dio detalles de cómo se estaba dando ese acercamiento, revelando incluso cómo asumiría él la circunstancia. “Voy a ser suegro protector, suegro que voy a apoyar a mi hija, pero ya está en ese proceso, eh, ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso”, dijo entre risas para el programa televisivo Despierta América.

A pesar de haber anticipado la noticia, Gabriel fue muy discreto al tocar el tema, respetando la privacidad que ha procurado su hija Elissa, según confesó en aquella charla, en la que dejó claro lo orgulloso que se siente de su papel como padre de familia. “Está un niñito ahí como que tirándole la onda, pero no quiero decir mucho porque si no Elissa me va a decir, ‘papá cómo dijiste eso en televisión nacional’, pero sí ya estamos en ese proceso con Elissa. Obviamente parando ojo que sea una persona que la trate bien, que sea un chavo bien, que no esté en las fiestas y todo este tipo de cosas, pero también es parte de la vida y es parte de apoyar a los hijos y de que sean felices…”, dijo.

Los planes futuros de Elissa Marie

Contenta de todo lo que está viviendo, Elissa también tiene muy claro lo que desea para el nuevo año que está por recibir. De entrada, descartó la celebración de una fiesta de XV, pues su deseo, según contó Gabriel en días pasados, es poder irse de viaje con sus amigas. En su charla con Ventaneando, la jovencita además habló de sus inquietudes profesionales, haciendo evidente sus grandes pasiones. “Me gusta la cinematografía, me gusta escribir entonces chance y pueda escribir un libro un día y pueda convertirlo en una película o algo, ese es como mi sueño a largo plazo. Sí me gustaría poder dirigirme en esa dirección…”, compartió.

