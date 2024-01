El fuerte mensaje de Michelle Renaud tras su incidente con la prensa

Son días de felicidad para Michelle Renaud y Matías Novoa, quienes disfrutan de este momento tras haber celebrado su soñada boda a principios de diciembre de 2023. Sin embargo, la pareja no ha podido escapar de la atención mediática, luego del reciente rumor de embarazo de la actriz a raíz de unas fotografías que provocaron dudas en muchos. Aunque la protagonista de telenovelas como La Herencia o Hijas de la Luna se ha pronunciado para poner fin a las especulaciones, la insistencia de la prensa al tocar el tema ha sido constante, tal cual ocurrió recientemente, cuando al ser abordada de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete se negó a responder las preguntas de los reporteros, pidiendo respeto para ella y su hijo Marcelo, quien en ese momento la acompañaba. Así mismo, hizo público un comunicado, reiterando su postura en contra de quienes tratan de invadir su entorno privado provocando la molestia de los suyos.

El contundente mensaje de Michelle Renaud

Tan activa como suele ser en las redes sociales, Michelle alzó la voz de manera contundente por este medio luego de su incidente con la prensa, lamentando que este tipo de situaciones afecten especialmente a su familia. “Amigos de la prensa. Lo que pasó hoy en el aeropuerto por parte de ustedes no estuvo bien. Venimos viajando 16 horas, estamos muy cansados y veníamos con mi hijo, no es manera de llegar a cerrarnos el paso así, empujarnos y que pasara lo que sucedió…”, escribió la actriz en las primeras líneas de su mensaje publicado en sus historias de Instagram podo después del incidente que incluso fue difundido por los canales en YouTube de varios de los comunicadores reunidos en el lugar.

En su comunicado, Michelle hizo énfasis en la disposición que tanto ella como Matías siempre han tenido para conversar con los medios, aunque en esta ocasión, asegura, la insistencia por parte de la prensa fue tal que incomodó a su hijo Marcelo, quien en los videos del momento aparece caminando mientras toma la mano de su mamá. “Tanto mi esposo como yo siempre hemos estado abiertos a sus preguntas y contestarles. Cuando se dice que ‘no’ hay que saber respetar, mantener un orden y sobre todo no asustar a un menor de edad…”, continuó la actriz en su comunicado, el cual se ha viralizado tan pronto lo dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Lo más importante es el respeto tanto de nosotros a ustedes como viceversa, por favor nunca hay que perderlo.”, finalizó la actriz.

La molestia de Matías Novoa

Durante el altercado en el aeropuerto, Matías Novoa se dejó ver visiblemente molesto, por lo que en un momento pidió a los reporteros que los dejaran tranquilos. Además, expresó su enojo pues asegura, su esposa fue empujada por algunos comunicadores ávidos por obtener alguna declaración. “Venimos cansados de un viaje, por favor. Nosotros siempre hemos sido respetuosos con ustedes. Por favor, ahorita sean ustedes respetuosos con nosotros, estaban empujando a Michelle, no la dejan avanzar…”, dijo el actor, declaraciones retomadas del canal en YouTube del periodista Edén Dorantes. Tan pronto pudo, Matías abandonó el aeropuerto a bordo de un taxi, escapando así del asedio de la prensa.

¿Michelle Renaud está embarazada?

La noticia de un posible embarazo de Michelle Renaud ha causado revuelo entre sus seguidores. Tal ha sido la atención a raíz de las especulaciones, que en días pasados la actriz habló al respecto, aclarando de una vez por todas todo lo que se dice. “Ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos…”, dijo de manera simpática a los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. En ese espacio, también reiteró su deseo por tener un hijo de su ahora esposo. “Mira que tener un hijo de Matías me muero de felicidad y de amor, sí busco. Lo estamos deseando, pidiendo y trabajando. Ojalá, que me lo mande Dios, ustedes ya saben que nosotros estamos dispuestos, ya que el universo decida…”, expresó.

