Atala Sarmiento cuenta cómo fue la reconciliación con su amigo Daniel Bisogno

A punto de que se cumplan 6 años de la repentina salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, programa en el que trabajó por más de 14 años, la presentadora abrió su corazón y en entrevista, vía Zoom, desde Barcelona, la ciudad que se ha convertido en su hogar desde hace 4 años, la periodista de espectáculos contó en el canal de Youtube de Ana María Alvarado cómo fue que se dio el reciente acercamiento con sus ex compañeros, en especial, con Daniel Bisogno, con quien se había distanciado desde que terminó su ciclo en el programa.

Retoman su amistad

Más sincera que nunca, Atala reconoció que fue recientemente, luego de que su mamá le informara que Daniel enfrentaba una crisis de salud, que decidió dejar el orgullo de lado y contactar a su amigo: “Yo no sabía que había estado muy enfermo hasta que mi mamá me mandó un mensaje hace poco. En momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas, ni por cosas que sucedieron en el pasado, al final del día yo dije: ‘Él y yo tuvimos mucho cariño por mucho tiempo, tuvimos una relación importante de amistad’ y le escribí un mensaje”, narró.

Dan vuelta a la página

Con el corazón en la mano, Atala le escribió al presentador: “Daniel por el cariño y la amistad que hubo durante tanto tiempo entre nosotros, quiero decirte te agradezco mucho las cosas bonitas que dijiste de mí con Yordi Rosado y te agradezco cómo te expresaste bonito de mí. Quiero que sepas que no tengo ningún rencor contigo, que estemos en paz, porque la verdad es que, ni tú, ni yo tuvimos ningún enfrentamiento en realidad. Que sepas que yo te recuerdo con muchísimo cariño y que siempre te voy a querer, pase lo que pase, espero que pronto estés bien de salud y que vuelvas a ser el toro que siempre habías sido y que te recuperes pronto”, reveló.

Tras dar ese primer paso para la reconciliación, fue muy sencillo para ambos volverse a poner en contacto y dejar en el pasado los malos entendidos: “Me contestó muy lindo, me dijo cosas muy bonitas y ya. Después de eso me mandó un video que cuando estábamos tocando la guitarra, mientras esperábamos una junta y nada, eso es lo que pasó”, añadió. Atala reconoció que acercarse de nuevo a sus compañeros de Ventaneando ha sido muy sanador: “Para mí está bien que haya sucedido esto, porque no sirve de nada ir cargando con esas cosas, no sirve de nada”, explicó.

El guiño de sus ex compañeros en Ventaneando

Además de su reconciliación con Daniel Bisogno, en diciembre pasado, los conductores de Ventaneando tuvieron un lindo gesto con ella. Por primera ocasión desde su salida de la emisión, le enviaron una felicitación por su cumpleaños: “Un abrazo muy cariñoso Atala, que sigas disfrutando tu vida en España al lado de tu marido”, comentó Pati Chapoy durante el programa. Conmovida por este guiño, Atala reaccionó con un: “Gracias queridísimos compañeros de tantos años y batallas. Me pone muy contenta escuchar este mensaje. Cariño, Ross, Peter y Pati. Gracias”.