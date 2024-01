Anette Cuburu deja atrás la polémica para celebrar su cumpleaños

Después del intercambio de declaraciones entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta, la presentadora de Hoy día se olvidó de la polémica y decidió poner punto final a esta situación. Ajena a la polémica, este 18 de enero, Anette celebró por todo lo alto su cumpleaños número 48, una fecha que disfrutó junto a su novio, el empresario Aaron Mizrahi y un grupo de amigas en Miami, ciudad a la que se mudó recientemente. Según sus publicaciones en Instagram, a la cena que le organizaron en su honor asistieron Astrid Boneta y Lili Notni, mamás de Diego Boneta y Renata Notni, respectivamente, con quienes sostiene una cercana amistad.

El mensaje a sus seres queridos

A través de su cuenta de Instagram, Anette compartió una publicación por su cumpleaños. Aunque ya le dio vuelta a la página, le dedicó unas palabras a esas personas que la han dañado en la vida: “Gracias a la vida que me permite cumplir un año más. A los que me lastiman no saben lo invencible que me hacen, a los que me aman, gracias por hacer mis días más bonitos y darme fuerza para nunca rendirme, de niña, nunca hubiera imaginado todo lo que he padecido; sin embargo, aquí sigo sonriendo para ustedes, amando a mis hijos y luchando por mis sueños hasta el día en que me toque irme. Bienvenidos 48, que estén llenos de risas, salud y muchas bendiciones”, escribió.

La felicitación de sus amigos

Además de este mensaje, con el que hizo partícipes a sus más de 1.7 millones de seguidores, Anette compartió la sorpresa que le prepararon en su casa donde colocaron un enorme arreglo de globos de su color favorito: “Muchas gracias por todo su cariño en mi cumpleaños, saben que son correspondidos. Vean nada más la sorpresa que tengo cuando bajo al comedor”, se le escucha decir a la conductora quien también presumió el obsequio que le hizo llegar la mamá de Diego Boneta: “Vean nada más estas orquídeas hermosas que me mandó mi adorada Astrid Boneta, están preciosas, muchísimas gracias, Astrid, son mis flores favoritas, eres lo máximo y sé que vienen con mucho cariño, que es lo importante, las amé”.

La cumpleañera también estuvo compartiendo las felicitaciones que sus amigos del medio le hicieron llegar por redes sociales como Galilea Montijo quien le escribió: “¡Feliz cumple! Pásatela, increíble Juanita”. Por otra parte, su ex compañera en Con sello de mujer, Maggie Hegyi y Ricardo Casares, con quien trabajó en Venga la alegría, también le desearon un feliz día por este medio. Anette también compartió el espectacular ramo de rosas rojas que le regaló su novio, el restaurantero Aaron Mizrah a quien le escribió: “Gracias amor”. Más tarde, la festejada disfrutó de una cena en la que además de sus hijos y su novio, estuvieron presentes sus amigas de Miami.

El hombre que le volvió la sonrisa

Recientemente, Anette Cuburu le contó en entrevista a Ana María Alvarado que se encuentra muy enamorada del empresario con quien este año cumplirá dos años de novios: “Muy bien, tengo una pareja ya desde hace año y medio que me apoya en todo muchísimo, que me cuida, yo creo que nunca nadie me había cuidado en mi vida, como la pareja que tengo ahorita, todo el tiempo me procura, está viendo que yo esté bien, si necesito algo, se porta increíble con mis niños, mis hijos lo adoran. Es una persona que la verdad me da mucha paz y eso es lo que yo necesitaba”, reconoció la presentadora.