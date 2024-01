José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, toma su primera clase de actuación

Dispuesto a salir adelante, José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, da pasos firmes para trazar un nuevo camino, lejos de la inestabilidad por la que ha transitado su vida todos estos años, tiempo en el que se ha distanciado de su padre, José María Fernández El Pirru, así como de Ana Bárbara, quien lo cuidó desde pequeño. Con la actitud más positiva, ha tomado la decisión de emprender un sueño; seguir los pasos de su madre e incursionar en la actuación, por lo que tal como lo anticipó meses atrás, ha cumplido con la promesa de acudir a su primera clase en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), desde donde ha posado junto a sus compañeros, enteramente motivado por esta nueva oportunidad.

La felicidad de José Emilio tras su primera clase

Tal como ocurre con las celebridades que a diario acuden a trabajar a Televisa, José Emilio concedió una entrevista desde uno de los pasillos más transitados de la empresa en la que por muchos años colaboró su abuela, Talina Fernández, así como su mamá Mariana, espacio en el que dejó ver el ímpetu con el que asume este momento. “Hoy es mi primer día de clases, la primera clase increíble, estoy maravillado, estoy muy emocionado, estoy contento. Estoy seguro de que este es mi camino. Ya tenía rato buscando, estaba entre derecho y actuación y yo creo que es el buen camino…”, explicó el joven con total apertura para las cámaras de Televisa Espectáculos.

Habla del distanciamiento con sus seres queridos

En medio de la realización de su sueño al ingresar al CEA, José Emilio afronta el peso del distanciamiento con su familia. De hecho, habló de la reacción que El Pirru, su papá, y a quien no ve desde hace tiempo, podría tener al enterarse de su inicio en la formación actoral. “A lo mejor él está feliz por mí y está sintiéndose de alguna forma orgulloso de que vaya por el buen camino. No he tenido comunicación con él desde hace… perdí el tiempo…”, explicó. A propósito de ese tema, también se refirió a la nula comunicación con Ana Bárbara, a quien dijo echar de menos. “No he podido tener una relación con ella, seguro son las cosas que dije, espero pronto tener una relación con ella y estar con ella y hablarle y contarle cómo me fue en día en mi escuela y cómo voy y todo eso, la extraño…”, confesó.

Para José Emilio, se trata del inicio de un tiempo de cambios, ansioso por escribir las páginas de una nueva historia tras tomar la decisión de abandonar la casa familiar, lo que implicó que se mudara de ciudad. “Dejar Cuernavaca, dejar una casa en la que viví, una casa muy conflictiva, al venirme aquí, al cambiar de hábitos, el cambiar de todo es algo que me está haciendo mucho mejor emocionalmente en todo…”, dijo en la charla con Televisa. De esta manera, el nieto de la fallecida Talina Fernández busca cumplir un sueño, inspirado por su madre y el legado que ella dejó como actriz de telenovelas.

Inspirado por su familia

José Emilio además reveló que su emoción es grande, pues su tía, Chantal Andere, al enterarse de su ingreso al CEA, le dio algunos consejos, los cuales tomará muy en cuenta. “Que le echara muchas ganas, que hay que esforzarnos y tener la disciplina para esta carrera”, reveló el joven seguro de que el camino le brindará las oportunidades que hoy busca, para seguir así los pasos de su famosa familia. “Para mí es todo un honor poder estar aquí. Estoy seguro que voy a seguir sus pasos y que pronto voy a debutar ante las cámaras de manera profesional”, explicó.

