Sylvia Pasquel narra por primera vez cómo fue la caída que le impidió ir a la boda de Michelle Salas

A tres meses de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, Sylvia Pasquel a compartido nuevos detalles de la caída que sufrió durante sus vacaciones en Turquía, que le impidió asistir al enlace de su nieta, realizado el pasado 13 de octubre en la Toscana italiana. En medio de su recuperación, la actriz reapareció públicamente en el programa Ventaneando donde narró por primera ocasión cómo fue que tropezó con un andamio mientras pasaba una tarde de compras en aquel país donde estuvo hospitalizada varios días.

El monólogo donde lo contará todo

Después de meses alejada de los reflectores, Sylvia Pasquel reapareció para hablar de su próximo regreso al teatro en la puesta No seré feliz, pero tengo marido y de sus planes de realizar una obra basada en la experiencia que vivió en Turquía: “Estoy escribiendo un monólogo en donde voy a contar exactamente todo lo que me pasó. Dentro de todo lo dramática que fue la situación hubo cosas muy simpáticas, muchas veces, entre más dramático es el asunto más te ríes. Quiero expresarlo en un monologo, porque realmente cuando tienes un accidente fuera de tu país, en un país donde el idioma es un verdadero obstáculo”, reveló.

¿Cómo sucedió?

Por primera ocasión, la actriz narró cómo fue que se cayó, además de dar a conocer que únicamente se encontraba acompañada de una amiga en el momento del accidente: “Estaba de compras en el Gran Bazar, no estaba, ni borracha, ni nada de eso, como dijeron, estábamos comprando inciensos, realmente la maleta iba tan llena que no me cabía mucho, pero más que nada, lo que me gusta son los tés, los inciensos y las especias. Había un andamio, pero el andamio lo ocupan para colgar sus cositas, me volteé, no lo vi, me tropecé y me caí. Sí estuvo sería la cosa”, narró la actriz.

Sylvia confesó que lo más difícil tras el accidente fue comunicarse: “Estaba con mi amiga, luego llegó mi hermana y mi familia. ¿Sabes qué?, los viajantes no tenemos ninguna garantía, es asombroso que en un país que tiene tanta cultura y visita de europeos y americanos, no haya protocolo, pero, además, que no hablan inglés, nadie habla inglés, sólo turco y aunque estás con el traductor, llega un momento en el que ya no te funciona, porque hablan tan rápido y te dicen tantas cosas. Sí fue un tema y debería haber en los hospitales una persona que te tradujera, porque de repente estás ahí y no sabes ni qué”, añadió.

No ir a la boda de su nieta, lo más doloroso

La actriz lamento que este incidente le haya impedido asistir a la boda de su nieta Michelle Salas: “Me agarró en un muy mal momento el accidente, todos ya estaban muy comprometidos y ni modo, salimos adelante”. Reconoció que fue muy fuerte para ella perderse la boda de su nieta: “Fue muy doloroso no estar, porque el corazón se te parte en mil pedazos”. A pesar de la situación, la familia hizo que Sylvia Pasquel estuviera presente, echando mano de la tecnología: “Yo es estuve en la boda por videollamada, pero no los vi bailar El venado”, comentó divertida.