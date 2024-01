Paty Manterola comparte que lleva varios días en cama por un problema de salud

Si algo caracteriza a Paty Manterola es su amor por los escenarios. Debido a ello, la actriz y cantante suele estar trabajando la mayor parte del tiempo, aunque por ahora ha sido necesario parar sus actividades, debido al reciente episodio de salud por el que atraviesa. A raíz de esta situación, la intérprete ha tenido que permanecer en cama varios días, según ha dejado saber a sus fans a quienes dio detalles del padecimiento. Mientras se recupera, Paty cuenta con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su esposo, Forrest Kolb, a quien ha agradecido por sus atenciones y compañía a lo largo de este complicado momento, en el que además ha recibido los buenos deseos de sus seguidores, siempre pendientes de ella.

¿Qué le pasó a Paty Manterola?

Abierta como suele ser al tocar ciertos temas personales, Paty contó que lleva varios en cama por una lesión en la espalda, lo que la llevó a buscar ayuda médica inmediata. “¿Qué creen? Hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama. Yo creo que tengo un disco (mal). Hoy de plano voy a tener que ir al doctor a que me revisen porque de plano no me puedo mover, de plano no puedo hacer nada…”, dijo en días pasados, sin ahondar en más detalles de lo que detonó tal malestar. Así mismo, compartió que recurrió a algunos tratamientos para buscar algún tipo de mejoría, debido al intenso dolor que ha sentido. “Ahorita estoy con calor y me he estado poniendo pomadas. No saben la cantidad de menjurjes que me he estado poniendo para ver si mejora el dolor, pero yo creo que sí se me movió algún disco o algo…”, explicó.

Luego de dar a conocer su situación, Paty además mostró las imágenes de la resonancia magnética a la que se sometió. En las fotos difundidas a través de sus redes sociales, se aprecia un perfil de su columna vertebral, en otra de las publicaciones deja ver los medicamentos que le fueron suministrados, así como el parche que lleva en la espalda como parte de los procedimientos de su recuperación. Motivada, musicalizó estas historias de Instagram con la canción de Sia, titulada Unstoppable, dando muestra de la actitud con la que asume este instante mientras ha tenido que parar un poco para cuidar lo que resta de su tratamiento.

La actualización sobre su estado de salud

Luego de la incertidumbre que generó su estado de salud, Paty Manterola publicó un par de videos recientemente para revelar cómo se encuentra. De muy buenos ánimos, explicó y agradeció a quienes se han mostrado muy atentos, incluso enviándole la sugerencia de algunos remedios. “Estoy en tratamiento, ya tengo un parchecito en mi espalda, estoy con medicamento, relajantes musculares. Estoy con medicamento para el dolor…”, explicó en los primeros segundos del clip que grabó desde su cama. “Yo que soy tan activa y ando de arriba para abajo… a veces el cuerpo dice: ‘Párale tantito’… No paro y aquí sigo, estoy aprovechando este tiempito para desarrollar algunos proyectos que desde hace algunos años tengo ahí en mente…”, reveló la cantante en su publicación, misma en la que se percibe de muy buenos ánimos.

Agradece a su esposo, Forrest Kolb

En medio de esta complicada situación, Paty ha contado con el respaldo de su esposo Forrest, a quien le ha dedicado un sentido mensaje. “@forrestkolb, gracias por estar a mi lado siempre. En las buenas y en las no tanto. Te amo”, escribió. Para hacer más emotivo este detalle, Paty ilustró sus palabras con un video en el que se deja ver dándose un romántico beso con el padre de sus hijos, dando muestra de su complicidad, cercanía y fuerte cariño que se tienen.

