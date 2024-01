Contundente, Sofía Castro aborda los rumores de rivalidad con Paulina Peña

De sus años como integrante de la familia presidencial, Sofía Castro atesora gratos momentos, entre ellos el de la convivencia con quienes, asegura, fueron parte de su familia, los hijos del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien estuvo casado con su madre, Angélica Rivera. Para la joven actriz, -ahora parte del elenco de la telenovela El Maleficio-, existe también un especial lazo con la hija del exmandatario, Paulina Peña, con quien conserva una amistad más allá de los rumores que han surgido, como el hecho de que entre ambas existe una supuesta una rivalidad. Sincera, la intérprete se ha referido a esas versiones, echando por tierra todo lo que se dice, a propósito de la reciente entrevista que Paulina concedió y en la que habló de Sofía, deseándole incluso lo mejor por su reciente compromiso con Pablo Bernot.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué ha dicho Sofía sobre la supuesta rivalidad con Paulina?

Abierta a compartir su postura con respecto al tema de la supuesta rivalidad con Paulina, Sofía fue contundente, dejando claro que nada de lo que se dice es cierto, poniendo de frente su cariño por Pau, como suele llamarla.“Se dijeron muchas cosas, también se dijo que había una rivalidad entre ella y yo porque la gente y la prensa quiso hacer una rivalidad, desgraciadamente por ser mujeres, porque teníamos la misma edad cuando no es así…”, dijo en una entrevista concedida a las cámaras del programa Despierta América, en donde por primera vez en mucho tiempo ha vuelto a abordar este tema que en su momento generó toda una conversación.

Al ahondar en sus palabras, Sofía fue muy clara y reiteró su cariño hacia Paulina, evocando de alguna manera esos años en que fueron parte de la familia presidencial, una época de la que en ocasiones esporádicas ha revelado algunos detalles. “Yo a Pau la quiero mucho, siempre nos hemos tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Fuimos familia y eso también pues no se borra de la noche a la mañana…”, explicó la joven actriz. De esta manera Sofía pone punto final a los dichos, orgullosa de las buenas relaciones que ha logrado construir a lo largo de su vida, ya sea en el entorno familiar, amistoso o laboral.

VER GALERÍA

Paulina, en comunicación con Sofía tras su compromiso

En otro instante de la charla, Sofía habló de la comunicación que ha tenido con Paulina últimamente, pues con ella ha podido hablar de su reciente compromiso amoroso con Pablo Bernot. De hecho, asegura que la hija de Peña Nieto le ha dado algunos consejos sobre la vida matrimonial, a un año de la boda que ella celebró junto a Fernando Tena. “Entonces ya me pasó varios tips, porque no está fácil casarse, muchachos, no está fácil tener un matrimonio tampoco. Pero la boda es mucho…”, dijo Sofía sonriente y visiblemente motivada por los nuevos rumbos que ha tomado su vida a lo largo de estos años, en los que la estabilidad en el ámbito personal y laboral han sido constantes.

¿Qué dijo Paulina Peña de Sofía?

En días pasados, Paulina Peña concedió una entrevista a las cámaras del programa televisivo Despierta América. En ese espacio, la joven se refirió a Sofía, a quien envió sus mejores deseos por la futura boda que celebrará junto a Pablo. “Que disfrute cada día, le deseo lo mejor, sabe que la quiero muchísimo y sólo quiero que sea feliz. No tengo mucha experiencia todavía, pero que lo disfrute, la verdad es que es una etapa increíble”. Además, echó por tierra todo lo que se dice en el tema de una rivalidad. “Sí, no sé quién ha hecho esos comentarios, pero siempre ha habido una relación respetuosa fuimos hermanos durante muchos años y siempre ha habido mucho cariño y respeto”, explicó.

VER GALERÍA