¿Un hermano para Diego? Ariadne Díaz y Marcus Ornellas revelan si quieren más hijos

Después de su viaje familiar a Nueva York, ciudad donde recibieron el 2024, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas sostuvieron un encuentro con la prensa a su regreso a la Ciudad de México donde, en presencia de su hijo Diego, confesaron si le gustaría darle un hermanito. Los actores quienes celebrarán 9 años juntos en abril próximo, también respondieron si este año podrían llegar al altar. A pesar de ser una de las parejas consentidas del público no han llevado su amor a la pantalla chica, reconociendo que sí les gustaría trabajar por primera vez juntos.

Una nueva carta a la cigüeña

A 7 años del nacimiento de su hijo Diego, la prensa se mostró curiosa por saber si, entre sus planes para este año está darle un hermanito al niño quien, en mayo próximo celebrará su cumpleaños: “Sí, sí, si la cigüeña nos lo trae, feliz de la vida, pero ahorita no está en los planes, pero si llega será bienvenido, por supuesto”, confesó el actor de origen brasileño a las cámaras del programa Hoy.

Aunque a Ariadne también le ilusiona la idea de hacer crecer a la familia, echando un vistazo al pasado, recordó que la tarea de se mamá de un recién nacido no es cosa fácil y tendría que ser una decisión muy bien estudiada: “A esta edad, dice uno: ‘Ya la libré más o menos’, pero cuando son más chiquitos, sí es de tiempo completo, ahí les aviso, pero ahorita no y ya si me espero mucho, aunque quiera, entonces, ya veremos”.

¿Este año llegarán al altar?

Por otra parte, la pareja también habló sobre la posibilidad de llegar al altar, a más de cinco años de haberse comprometido: “Si la boda fuera garantía de felicidad, pero creo que va mucho más allá de eso, la boda es un festejo, una celebración hermosa, pero la felicidad ya la tenemos”, reconoció el actor quien, después de regresar a México, volvió a hacer sus maletas para viajar, en compañía de su hijo, a su natal Brasil, país que visita al menos una vez al año.

Sus deseos de trabajar juntos

Para Ariadne no hay una fórmula exacta para seguir en una relación, ya que, en su caso, a pesar de no haber seguido los cánones tradicionales de un matrimonio, les va muy bien: “Es que todo lo hemos hecho al revés, primero fue el bebé, luego fue el anillo, la boda, quién sabe, está padre también”. Por último, la actriz reveló si a ellos les gustaría compartir reparto en algún proyecto, tal y como lo hacen parejas como Angelique Boyer y Marcus Ornellas: “No sé si como ellos, que muy seguido trabajan juntos, pero de vez en cuando, para probar. Ya si nos caemos gordo, ya mejor la chamba cada uno por su lado”, explicó.